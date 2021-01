Torino cerca il nuovo sindaco: nella bagarre di profili e primarie, spunta il nome di Gioele Urso

E' iniziata come una goliardata, ma può aiutare a spiegare bene la situazione di stallo in cui vive la selezione (da qualunque schieramento politico la si osservi) dei candidati sindaci per Torino chiamati a raccogliere il testimone da Chiara Appendino che ha già ufficializzato di non ricandidarsi.

Una raccolta firme su change.org (noto portale specializzato in petizioni online), una foto ammiccante con occhiali da sole e camicia a quadri ed ecco il nome nuovo per le prossime Amministrative: Gioele Urso. Originario di Pinerolo, di professione video-giornalista. C'è anche lo slogan, "Per una Torino Frizzante".

D'altra parte, in un momento in cui il Movimento Cinque Stelle è impegnato a portare a termine il mandato a Palazzo Civico prima di pensare a un "dopo" (e la presentazione di ieri mattina delle ATP Finals sintetizza quanto ci sia ancora in agenda, oltre all'emergenza pandemica e la crisi di governo con i loro riflessi locali), nel centrodestra la figura di Paolo Damilano resta una candidatura in ambito civico e non esclude altre proposte legate ai partiti. E nel centrosinistra si stanno consumando in questi giorni i duelli e i confronti su nomi candidati alle primarie, proposte unificanti, sintesi e divisioni, tra Mauro Salizzoni, Stefano Lo Russo e altri ancora. Sono di queste ore le notizie legate a petizioni online a sostegno di un profilo piuttosto che un altro.

E tra le tante petizioni c'è pure lui. Il nome a sorpresa. Per ora una provocazione ironica, ma il passaparola sta viaggiando (divertito) anche tra molti esponenti della politica locale. Mai dire mai.