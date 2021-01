Carmagnola, un gruppo Facebook per dire no al sito di stoccaggio di scorie nucleari

Continua l’opposizione di Carmagnola e dei comuni limitrofi contro la possibilità che alcune aree in prossimità della frazione di Casanova possano ospitare la costruzione di un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Un ragazzo di Poirino, Amodeo Avondet, affiancato dal Consigliere regionale di FdI Davide Nicco, ha fondato un gruppo Facebook con l'obiettivo di veicolare il dissenso, per far capire che sono in molti coloro che non vogliono che zone come quelle a Nord di Casanova possano subire una trasformazione in senso negativo. “Sono ottimista”, ha dichiarato il ventenne. “Vedendo che esiste una opposizione territoriale così forte al progetto, non penso che il governo si assuma la responsabilità di far costruire il sito".

"In più, la Regione ha approvato un ordine del giorno per favorire l’industrializzazione della canapa tessile. Questo aumenterà ancora il valore del territorio”, ha aggiunto Avondet. “Insieme a enti locali, sindaci e al Consigliere regionale Nicco stiamo lottando, ma senza fare di questa battaglia uno strumento politico".

"Bisogna unire le forze, quando c’è da spendersi per il territorio. Perché questa è una battaglia condivisa da tutti e da vincere insieme”, ha concluso il ragazzo di Porino.