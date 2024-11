In divieto o senza aver pagato le strisce blu: nel 2024 a Torino 1.465 multe al giorno per malasosta

Le violazioni

Auto lasciate in divieto di sosta, negli stalli riservati ai disabili, in doppia fila ed in mezzo alla strada a bloccare i mezzi pubblici oppure senza ticket pagato. Calcolando 272 giorni, vuol dire che quotidianamente sono state fatte oltre 1.465 sanzioni per sosta irregolare. Nel dettaglio su 398.530 multe, oltre la metà (240.417) sono state fatte dagli addetti Gtt a chi non ha pagato le strisce blu.