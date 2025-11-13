Vannacci a Torino per parlare di sicurezza e immigrazione: "Me la ricordo la periferia torinese" [VIDEO]

Periferie e sicurezza al centro del convegno che ha portato l'eurodeputato leghista Roberto Vannacci a Torino. "In Primo Piano" ha portato le sue videocamere nell'Educatorio della Divina Provvidenza, in zona Crocetta, per parlare di degrado e disagio sociale con gli ospiti dell'evento organizzato dal sindacato FSP Polizia di Stato di Torino."Me la ricordo la periferia torinese, ci ho abitato tanti anni fa - esordisce Vannacci - È appena uscito un articolo sul Sole 24 Ore che dipinge le grandi città italiane come Torino, Milano, Roma, Rimini, come le più problematiche dal punto di vista della sicurezza. Il problema c'è e non è una questione di statistica".
Per Vannacci non è sbagliato collegare l'immigrazione all'insicurezza che percepiscono i cittadini italiani: "A me quelli che parlano di percezione non sono mai piaciuti, mi piace la realtà e la realtà è questa - dice -. I dati ci dicono che i reati soprattutto predatori sono aumentati, che il 47% dei furti e delle rapine sono commessi dagli stranieri, che sono il 9% della popolazione, e che gli italiani non si sentono sicuri".
Concorda il segretario provinciale di FSP Polizia di Stato di Torino, Luca Pantanella, che porta il punto di vista delle forze dell'ordine: "I poliziotti sono anche cittadini e ogni giorno vedono le problematiche delle periferie, il cui prodotto finale è l'insicurezza".
"Non c'è dubbio che l'immigrazione pesa sui reati, lo dicono i dati - prosegue Vannacci -. Se noi importiamo i disperati del Terzo Mondo, diventiamo il Terzo Mondo e creiamo una guerra tra poveri".
E commentando la questione delle case popolari in Piemonte, cui l'assessore Marrone ha facilitato l'assegnazione agli italiani rispetto agli stranieri, il Generale aggiunge: "Ha più merito una persona che ha contribuito alla costruzione della società italiana rispetto a qualcuno che è arrivato da poco ed è un peso".
Partecipa anche il vicedirettore di Libero, Pietro Senaldi, che porta un punto di vista giornalistico. "Il ruolo del giornalismo è dire le cose come sono - commenta - mentre la politica dice le cose come vorrebbe che fossero".
