Bando per il Servizio Civile: disponibili due posti in più presso il Comune di Carmagnola

Il Dipartimento per le Politiche giovanili ha disposto un'integrazione al bando del 21 dicembre scorso per la selezione di giovani da inserire in progetti di servizio civile.

Per quanto riguarda il Comune di Carmagnola è stato ammesso anche il progetto "Tracce di futuro" che riguarda attività da realizzarsi in ambito giovanile presso l'Informagiovani e Lavoro, ora collocato nella nuova sede di via Garibaldi (area servizi adiacente p.zza Italia).

Pertanto, con questa integrazione, diventano 4 i posti nel Comune di Carmagnola: oltre ai due ragazzi destinati a questo progetto, restano aperte le altre candidature per i due posti disponibili nel progetto della Biblioteca civica denominato “Libri in città”.

E’ stata inoltre prorogata la scadenza per la presentazione delle domande, posticipata alle ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021.

Restano ferme le modalità di partecipazione che vengono qui riassunte:I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Carmagnola, esclusivamente attraverso piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.