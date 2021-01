Il Toro volta pagina, primo allenamento al Filadelfia sotto la guida di Davide Nicola

Con uno stringato comunicato di tre righe (a conferma che non tutto è andato liscio, al momento del divorzio), nella serata di lunedì il Toro ha comunicato l'esonero di Marco Giampaolo e dalla mattina di oggi, martedì 19 gennaio, è partita ufficialmente l'era Davide Nicola.

Il quarto allenatore granata in meno di un anno si era presentato già ieri pomeriggio al Filadelfia, ma aveva seguito la seduta diretta dal tecnico della Primavera Cottafava dalla tribuna, in attesa che in società fossero risolte tutte le beghe con il suo predecessore, mentre Nicola definiva i dettagli della risoluzione del contratto che lo legava al Genoa fino al giugno 2021. Poi è giunto l'annuncio ufficiale (accompagnato dal 'bentornato a casa' del presidente Cairo), cui ha fatto seguito per il tecnico di Luserna San Giovanni la prima seduta con Belotti e compagni, prima in palestra e poi sul campo.

Tra conferme e novità lo staff che affiancherà il nuovo tecnico. Sarà Manuele Cacicia il vice di Nicola: lo storico allenatore in seconda seguirà il tecnico anche nella nuova avvenutra sotto la Mole. Nuovi anche i collaboratori tecnici Federico Barni e Rossano Berti, mentre sono stati confermati i 'volti storici' dello staff granata, come il preparatore atletico Paolo Solustri e il preparatore dei portieri Paolo Di Sarno. Il preparatore atletico sarà Enrico Busolin, il responsabile dei preparatori atletici, invece, Gabriele Stoppino, mentre il tattico sarà Leonardo Marasciulo.

A Nicola (cuore granata ed ex giocatore del primo Toro dell'era Cairo) si chiede di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione col Genoa, che seppe guidare alla salvezza, subentrando a metà campionato, collezionando 27 punti in 21 gare. Venerdì sera, al Vigorito di Benevento, scoccherà l'ora del debutto in panchina.