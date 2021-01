Il Pd cancella le primarie, la palla passa ai partiti: “Il candidato? Scelta entro fine mese”

A porre la parola “fine” circa l’utilizzo dello strumento partecipativo è il segretario metropolitano, Mimmo Carretta : “ Non viviamo su Marte, la situazione sanitaria è complicata: ci abbiamo sperato, ma i dati ci inducono sicuramente a mettere da parte lo strumento delle primarie in presenza. Resta l’online, certo. Ma ad oggi non è arrivato nulla che tranquillizzasse questo percorso ”.

Ecco perché la scelta sarà politica, frutto di un confronto il più ampio possibile con gli iscritti al partito, con i parlamentari, con i consiglieri regionali, comunali, oltre a quelli di Circoscrizione: “Non voglio passare alla storia come il segretario che si è rifiutato di cogliere quello che gira attorno al partito e alla comunità. Chiedo a voi di esprimervi, questa è la sede giusta per farlo” ha ammesso Carretta durante una partecipata direzione Pd.

Due i favoriti per la volata finale: Stefano Lo Russo, attuale capogruppo del Pd, e Mauro Salizzoni, vice presidente del Consiglio regionale. Due figure diverse, una politica e una proveniente dalla società civile, diventato politico da meno di due anni. Sullo sfondo Enzo Lavolta, Gianna Pentenero. Sullo sfondo anche il civico Luca Jahier e il radicale Igor Boni. Il possibile rinvio del voto dopo l’estate, al momento, non viene preso in considerazione ma rimane un'opzione che non influenzerà la scelta del Pd.