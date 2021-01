Cisl, Olga Longo eletta nuova segretaria generale di Fisascat per Torino e Canavese

Cambio al vertice per Fisascat Cisl, la sigla che segue il settore del terziario e del turismo, oltre che dei servizi in generale. Uno di quelli maggiormente colpiti, in quest'ultimo anno scandito dalla pandemia, da problemi occupazionali e crisi aziendali.

Olga Longo, 58 anni, foggiana di nascita ma torinese di adozione, è stata eletta oggi, con 44 voti su 47, segretaria generale della federazione che, con i suoi 10mila iscritti, è la prima federazione della Cisl torinese.

La sua elezione è avvenuta, attraverso un sistema elettronico a distanza, durante i lavori del Consiglio generale della federazione, riunito in videoconferenza, alla presenza dei segretari generali nazionale e regionale di Fisascat Cisl, Davide Guarini e Alessio Montagnini, e di Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco.

Affiancheranno Longo in segreteria il canavesano Dario Battuello e il torinese Giovanni Bunone. Longo succede a Carla Destefanis per otto anni alla guida della Fisascat Cisl territoriale. “Lascio una federazione – ha detto Destefanis congedandosi dal gruppo dirigente torinese – che in questi anni ha saputo rinnovarsi al suo interno, favorendo il ricambio generazionale, ed è riuscita a costruire una squadra unita e motivata. Per me è stata una esperienza indimenticabile che porterò sempre dentro di me”.

Olga Longo, diplomata in Gestione aziendale, dipendente dell’Ipercoop di Beinasco, madre di Francesco e Riccardo, rispettivamente di 30 e 25 anni, entra in Fisascat Cisl nel lontano 1982, affiancando la militanza sindacale all’impegno nella Gioc, la Gioventù operaia cristiana. Seguendo le orme paterne e degli zii, impegnati all’interno della Flm, la federazione unitaria dei metalmeccanici, Longo svolge il suo percorso sindacale tutto all’interno della Federazione del Terziario e dei Servizi. Diventa delegata, poi operatrice e, dopo una breve esperienza in segretaria regionale, approda, otto anni fa, nella segretaria torinese della federazione.