Biglia di ferro contro l'auto dell'assessore Chiavarino, Pd: "Attacco alla democrazia"

La vettura dipinta con vernici, poi incisioni sulla carrozzeria e martellate . Tutti gesti che hanno spinto l'esponente della giunta Lo Russo in un primo momento a cambiare macchina e poi prenderne una di cortesia. L'ultimo fatto, il più grave appunto, negli scorsi giorni. Un biglia in ferro, quasi un proiettile, scagliato contro la vettura di Chiavarino.

L'episodio più recente risale a martedì sera, quando una biglia in ferro è stata scagliata contro la sua auto ed ha frantumato il vetro. Ma negli ultimi mesi l'assessore al Commercio di Torino Paolo Chiavarino è stato vittima di pesanti atti intimidatori.

"Un attacco diretto - aggiunge il capogruppo Claudio Cerrato - ai principi di civiltà e democrazia, che difendiamo con fermezza. La violenza, in ogni sua forma, non può e non deve mai trovare spazio nella nostra comunità".

