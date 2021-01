Crisi di Governo? Appendino sta con Conte: "Mi fido di lui e del Movimento 5 Stelle" [VIDEO]

Chiara Appendino si schiera dalla parte di Giuseppe Conte . E’ un endorsment che non ammette libere interpretazioni quello che la prima cittadina torinese rivolge al premier.

Dopo aver incassato la fiducia anche in Senato, pur contando con una maggioranza risicata e relativa, Conte riceve il supporto anche da parte della sindaca: “Massima fiducia nel presidente del Consiglio che ieri sera si è preso l’impegno di allargare la maggioranza per arrivare a un Governo stabile e soprattutto massima fiducia nel M5s, nella nostra parte politica che sono certa farà il massimo per garantire stabilità al Paese”.