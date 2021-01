Salvini domani a Torino: c'è il processo. Ma ne approfitterà anche per dare il via alla campagna elettorale per le Comunali

Matteo Salvini sarà domani al processo che lo vede imputato per vilipendio dell'ordine giudiziario. Si tratta del procedimento relativo alle frasi pronunciate dal leader della Lega nel 2016 a Collegno, durante il congresso regionale del partito.

Salvini ha già saltato tre volte le udienze del processo, l'ultima volta lo scorso 18 gennaio, con la motivazione di dover presenziare a Roma per il voto sul governo Conte in Parlamento. Una scusa respinta dal giudice, che ha disposto la prosecuzione del processo anche in assenza dell'imputato.

Inevitabilmente Salvini, che arriverà a Torino al mattino (mentre il processo è al pomeriggio), approfitterà della sua presenza in città per dare il via alla campagna elettorale per le Comunali. Molto probabilmente incontrerà infatti il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano.

Alle 10.30 circa incontrerà invece le associazioni degli albergatori torinesi.