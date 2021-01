A Torino cambio al vertice del Gruppo 2G S.p.A.

Il Gruppo 2G S.p.A., solution provider torinese, da oltre trent’anni attiva nel campo della consulenza strategica nei settori ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, energia, modello 231, automotive, sistemi di gestione, finanza agevolata, formazione, bilancio di sostenibilità ha un nuovo assetto societario.

Nuova Compagnia Finanziaria S.p.A. informa che l’Amministratore Delegato Dott. Francesco Tuccari ha deciso, per ragioni personali, di rassegnare le dimissioni, con effetto a partire dal 21 dicembre 2020, dalla carica di Amministratore e Amministratore Delegato di Gruppo 2G S.p.A.

L’azionista ed il Consiglio di Amministrazione ringraziano il Dott. Tuccari per l’impegno profuso nei suoi 2 anni di mandato.

Nuova Compagnia Finanziaria ha deciso di rinforzare ulteriormente le competenze professionali presenti in Gruppo 2G S.p.A. propedeuticamente ad un riposizionamento della società sul mercato prevedendo lo sviluppo di servizi aggiuntivi in ambito della digitalizzazione, sostenibilità e "lean manufacturing".

Di tali servizi e partnership sarà dato opportuno risalto nel corso delle prossime settimane.

L’assemblea degli azionisti ha deliberato di elevare il numero degli amministratori a n. 4 e di nominare amministratori, in aggiunta all’Avv. Monda ed al Dott. Bosio, il Dott. Daniele Catasso e l'Ing. Giuseppe Panaccione attribuendo loro, rispettivamente, l’incarico di Amministratore Delegato e di Direttore Tecnico.

Daniele Catasso ha ricoperto ruoli apicali in realtà globali nei settori Industriali e della Consulenza. Ha trascorso la parte prevalente della propria vita professionale nei Gruppi FCA e CNH Industrial, entrando a far parte del Gruppo Fiat nel 1987 e successivamente ricoprendo incarichi di responsabilità all’interno degli stessi Gruppi, tra cui la posizione di Senior Vice President - Compliance Officer di Fiat Group Automobiles e Maserati e di Head of Global Dealer Audit di CNH Industrial.

Giuseppe Panaccione ha un’esperienza di oltre 20 anni in società multinazionali di cuscinetti e componenti industriali. Tra gli altri ruoli, è stato direttore di produzione in SKF, direttore R & D, direttore di stabilimento e direttore operativo Vice Presidente in NN e direttore generale di VLF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Monda, ha commentato questo rafforzamento strategico come "un passaggio fondamentale nell'implementazione della visione degli azionisti di Gruppo 2G come un solution provider di primissimo livello, in grado di affiancare le aziende clienti nella fase di trasformazione, nelle ristrutturazioni e nei processi di innovazione, facendo leva sulle nuove tecnologie (digitalizzazione in primis) e sulla conoscenza".

Per informazioni e contatti:

Persona di riferimento: Sig.ra Cristina Gagliardo

e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com - c.gagliardo@gruppo2g.com

al n. (+39) 011.5620022