Buono Servizi al Lavoro per favorire l'inclusione delle persone con disabilità

Il Buono Servizi al Lavoro per persone con disabilità è un progetto per favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone domiciliate in Piemonte, iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l’Impiego della Regione e in possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L.68/99.

PER LE PERSONE

Le persone interessare posso contattare le sedi ENAIP per fissare un colloquio allo Sportello Servizi al Lavoro ed essere prese in carico. Una volta entrare nel progetto avranno diritto gratuitamente a:

• servizi di orientamento, base e specialistico

• aiuto nella ricerca attiva del lavoro

• accompagnamento al lavoro

• attivazione di un tirocinio

• tutoraggio in impresa per tirocinio o contratti di lavoro brevi e lunghi.

PER LE IMPRESE

Ospitando un tirocinante all’interno di questo progetto, l’azienda avrà i seguenti vantaggi:

• attivazione del tirocinio gratuita

• riconoscimento di 6/12 mensilità di borsa lavoro (per un massimo di 3.600 euro)

Per ottenere il rimborso i tirocini dovranno partire con una durata di almeno 3 mesi, svolgere almeno il 70% del monte ore stabilito nel progetto formativo e mantenere il requisito del tempo pieno o parziale all'avvio (da progetto formativo) per tutto il periodo di tirocinio. Inoltre il tirocinio deve avere la durata effettiva di almeno 1 mese (30 giorni consecutivi). L’azienda anticipa le borse, che in caso di totale assolvimento di tutti gli adempimenti vengono rimborsate dalla Regione a fine tirocinio.

TEMPI DI ATTIVAZIONE

• 5 giorni lavorativi se l'azienda attiva il tirocinio senza la richiesta di riconoscimento dell'indennità di Borsa Lavoro

• 3|4 settimane se l'azienda attiva il tirocinio con la richiesta di riconoscimento dell'indennità di Borsa Lavoro

PER ADERIRE AL PROGETTO

Enaip Grugliasco: Via Somalia n. 1/b - 10095 Grugliasco (TO); Telefono: 011-7072210

csf-grugliasco@enaip.piemonte.it

EnAIP Rivoli: Viale Gramsci n. 5/7 - 10098 Rivoli (TO); Telefono: 011.9591252

csf-rivoli@enaip.piemonte.it

EnAIP Settimo: Via Cavour n. 10 - 10036 Settimo (TO); Telefono: 011.8003894

csf-settimo@enaip.piemonte.it

EnAIP Torino: Via Del Ridotto, 5 - 10147 Torino (TO); Telefono: 011.2179700

csf-torino@enaip.piemonte.it