Salone del Libro è di nuovo record: la 36esima edizione ha accolto 219mila visitatori

I 137mila metri quadrati del Salone del Libro hanno accolto 219mila persone in cinque giorni fino alle 16 di oggi, ma la previsione è che alla fine della giornata il numero di supererà quota 220mila.

Il numero dei visitatori è stato in aumento nella giornata del venerdì, mentre il sabato si conferma come da tradizione la giornata record di ingressi. 110mila sono invece state le persone che hanno attraversato le fermate della metro di Italia 61 e Lingotto.

Il Bookstock, che da quest’anno si trova nel padiglione 4, esterno al Lingotto Fiere, ha accolto 28.300 tra studenti e insegnanti da 20 regioni Italia. La maggior parte dei visitatori sono arrivati dal Piemonte, seguiti da Lombardia ed Emilia Romagna. In aumento i risultati del Rights Centre ha registrato 570 operatori dell’editoria da 43 Paesi del mondo.

A dare i dati finali è stato l'ad del Salone, Piero Crocenzi: “È stata un’edizione intensa. Penso che il Salone debba essere un evento che i torinesi offrono a tutti gli italiani. L’inclusione dovrà essere sempre più centrale. Un quarto degli eventi è andato sold out, quindi ripenseremo magari alla grandezza delle sale e di ridurre invece il numero delle sale perché l’84% dei visitatori fa i biglietti online, il 29% è under 25”.

Buona la prima, dunque, per la conduzione di Annalena Benini che ha raccolto il testimone da Nicola Lagioia: “E' stato un anno di lavoro meraviglioso - commenta la direttrice -. Ho conosciuto persone nuove e ho imparato un lavoro nuovo. Abbiamo reso reale quello che immaginavamo attorno alla parola, attorno al libro, alla letteratura e alle nostre vite immaginarie. Ho assistito a molti incontri davvero belli. Ho sentito la felicità di stare qui, la bellezza di stare qui. Ci sono stati anche momenti di imbarazzo, come quando mi hanno detto che una signora che diceva di essere mia madre e chiedeva di saltare la fila, ed effettivamente era mia madre!”.

Sulle tensioni di sabato del corteo Pro Palestina, Benini aggiunge: “Non si è parlato poco di questo argomento, è stato costruito con cura un programma in cui si è dato voce a tutti soprattutto persone che hanno visto e sono state nei luoghi del conflitto”. Mentre nel ricordare un momento più emozionante non ha dubbi: “Quando ho visto l’applauso lungo per Salman Rushdie. Vedere tante persone che in silenzio hanno applaudito un uomo che ha vinto sull’odio e che continua a portare il suo messaggio nel mondo, è stato emozionante”.

E l'anno prossimo? Il 37esimo Salone si terrà dal 15 al 19 maggio 2025.

La Campania sarà la regione ospite. “Un onore essere a Torino l’anno prossimo, quest’anno abbiamo avuto 40 editori e 50 mila libri - è il commento live del Presidente della regione, Vincenzo De Luca -. È un momento delicato del nostro Paese. Bello questo legame con Torino, non tutti sanno che a Napoli nel 1863 si costituì l’associazione a supporto dell’Unità d’Italia. Avere un luogo di dibattito libero sulle idee e sul destino della democrazia italiana è importante. Vedo alle porte pericoli grandi. L’Italia è un Paese fragile. C’è da riflettere con la cultura e con i libri, non con la sottocultura del twittismo per così dire. Verremo con le nostre caratteristiche, ma sempre con un elemento di non conformismo”.

Tornerà anche il Paese ospite, che l’anno prossimo saranno i Paesi Bassi.

“Siamo contenti di portare la letteratura olandese in una delle più importanti vetrine del mercato editoriale internazionale. La letteratura olandese sempre più apprezzata all’estero con un record di trarduzoni grazie alla Fondazione Olandese per la Letteratura” commenta Willem Van Ee, Ambasciatore Paesi Bassi in Italia.