Covid, il settore del fitness trova la sponda dei parlamentari: da piazza Castello alla speranza dei ristori e di un Bonus Sport

Una sponda in parlamento per far valere i propri diritti. E' quella che sembra aver trovato il mondo del fitness torinese che lo scorso 18 gennaio aveva manifestato tutto il suo malcontento in piazza Castello, chiedendo sostegni e ristori a causa dello stop che l'emergenza Covid ha imposto anche per loro.

Il Comitato Salvaguardia Fitness di Qualità ha infatti incontrato il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa per consegnare le proprie richieste al Governo (al netto delle dimissioni del premier Conte, previste in queste ore). Oltre a Villarosa, gli esponenti del settore hanno incontrato anche la consigliera regionale Sarah Di Sabato e della deputata Jessica Costanzo.