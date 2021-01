Dove trovare Parquet Bologna: rivenditori, Ingrosso, Outlet

Eccoci qua, per la tua nuova casa a Bologna hai deciso di mettere un bel parquet invece che tenere il pavimento esistente o mettere il solito gres e non sai da che parte cominciare, il mondo del parquet è abbastanza complesso e su internet si trovano troppe informazioni spesso contraddittorie e che dicono tutto e il contrario di tutto. Il modo migliore di iniziare è quello di farsi spiegare da un tecnico quelle che sono le differenze, i pro e i contro dei vari parquet lasciando a te solo l’incombenza dell’aspetto estetico, ma dove andare ?

Il Parquet Bologna non ha molti centri specializzati, ci sono tanti fai-da-te (Leroy Marlin, Hobby Legno e i vari Brico e Bricoman) oppure dei grossi centri multi prodotto tipo Iperceramica ma la maggior parte sono rivenditori che fanno un po’ di tutto, dalle piastrelle all’arredobagno agli infissi, qui si trova una scelta abbastanza limitata, hanno un paio di marchi al massimo e qualche tavola o dei campioncini su cui non si riesce a capire molto, ma soprattutto non sono specializzati e ti danno informazioni reperibili ovunque e spesso di parte.

Dove trovare quindi un centro veramente specializzato di parquet a Bologna? Girando un po’ nella “Dotta” ho scoperto un negozio specializzatissimo, apparentemente piccolo ma che piccolo non è affatto perché ha diversi punti vendita in tutta Italia che vendono solo parquet: la Kaoss Srl.

Entrando nel negozio di Via Bellaria dopo il forte odore di legno ciò che stupisce è quanti tipi diversi di parquet siano concentrati in così poco spazio, a occhio saranno 300 o più..

La signora che mi accoglie è molto gentile e professionale e risponde in modo soddisfacente alle mille domande che gli pongo, qual è il parquet migliore ? Qual è il parquet più resistente ? Che differenze ci sono tra un parquet da 20 euro e uno da 200 euro ? Il fatto di avere una gamma così vasta penso che permetta delle risposte imparziali visto che non devono convincermi che il loro parquet è migliore ma semplicemente capire cosa sto cercando e offrimelo perché i parquet li hanno tutti !

Qui ho trovato stock parquet sotto i 20 euro al mq e briccole veneziane centenarie da oltre 400 euro (ce l’hanno in vetrina) ma soprattutto ho trovato la competenza che mi è servita a scegliere più facilmente, alla fine non ho acquistato da loro ma sono comunque stati un’ottima esperienza che mi sento di consigliare, lascio qui la loro email in caso vi servano dei consigli: kaoss.srl@gmail.com

Queste sono inoltre le informazioni che mi sento di condividere a chi cerca un parquet ingrosso a Bologna ed è all’asciutto di qualsiasi informazione:

Il prezzo del parquet dipende dalle seguenti variabili:

Dimensioni delle tavole (più sono grandi e più costano)

Quantità di nodi (meno ne hanno e meno costano)

Strato nobile (Maggiore è lo strato e più costa il parquet)

Tipo di finitura (piallato a mano, fumé e termo trattato costano di più)

Tipo di supporto (in Mdf costano meno che i multistrato di pioppo e betulla che sono in legno, un po’ come per le porte interne)

Il parquet a Bologna, così come nella maggior parte delle città storiche, si usa a listellini piccoli (con posa a spina di pesce o semplicemente sfalsati) negli appartamenti del centro storico mentre si usa a liste grandi da un paio di metri per le case con arredamento più moderno, i colori preferiti sono (oltre al rovere naturale che è un classico) i colori chiari: parquet sbiancati, naturalizzati ecc, a Bologna vanno invece molto meno i pavimenti in legno di colore scuro.

Quando acquistate un parquet (non solo a Bologna ma ovunque) fate attenzione soprattutto a:

Tipo di trattamento: il parquet oliato ha in genere una maggior durata rispetto al verniciato in cambio di un pochino di olio aggiunto all’acqua di lavaggio ogni 4/5 lavaggi, quando si lava con l’aggiunta di olio tutti i graffi e le imperfezioni sembrano scomparire, in realtà restano ma i graffietti diventano dello stesso colore del resto del legno e non si vedono più. Se invece scegliete un parquet verniciato avrete dalla vostra la comodità di pulizia ma occhio ai graffi che resteranno sul parquet fino a che non lo ri-levigherete.

Scelta del parquet: fatevi sempre dire se il parquet è una prima o una seconda scelta, le seconde scelte (che non significa che abbiano o meno i nodi ma che hanno piccoli difetti di produzione) richiedono una percentuale maggiore di scarto che possono annullare il loro minor prezzo, richiedono inoltre una maggior attenzione durante la posa da parte di chi posa (e chi posa parquet a Bologna è in genere abbastanza caro quindi va a finire che vi incide sul prezzo, meglio sempre un parquet di prima scelta ! Attenzione quindi agli outlet a Bologna di parquet o alle rivendite online che in genere hanno questo tipo di prodotti)

Certificazioni: non è essenziale che il parquet sia 100% made in Italy tagliato da boschi degli appennini italiani ma è importante che sia certificato, soprattutto in superficie che è la parte più direttamente a contatto con voi e i vostri figli, chiedete quindi sempre che tipo di vernice è stata utilizzata o con che tipo di olio è stato finito il parquet. A tal proposito importante è la distinzione tra oliato UV e oliato naturale, l’oliato UV è un tipo di finitura a base d’olio che viene catalizzato passando le tavole sotto delle lampade UV, contiene quindi comunque delle sostanze chimiche come i parquet verniciati. Nel parquet oliato naturale invece (il vero e unico parquet oliato), l’olio protegge “per assorbimento” e va a riempire i porti del legno evitando che altre sostanze vadano a insinuarsi nelle tavole sporcandolo o macchiandolo in profondità, i migliori sono gli oli “naturali” a base lino, cocco o altre sostanze completamente atossiche, meglio se certificati Tuv o Ecolabel.

Spero di essere stato utile nella vostra ricerca di negozi outlet parquet Bologna in bocca al lupo !