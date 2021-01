Lampade da terra design stile ed eleganza

Le lampade da terra design sono un complemento d'arredo molto apprezzato perché assicura un’estetica inconfondibile alla casa. Un accessorio di questo tipo è infatti in grado da solo di valorizzare una stanza e di renderla unica ed esclusiva.

Utilizzabili in ogni ambiente della casa, queste lampade hanno notevoli vantaggi, fra cui quello di essere poco ingombranti e di poter essere collocate in qualsiasi angolo. Scegliendo il modello giusto si ottiene la luce desiderata nello spazio anche quando non è presente un punto luce tradizionale e, al tempo stesso, arreda con stile ed eleganza l’ambiente.

In più, la capacità di garantire la luce perfetta nel punto della casa desiderato e di integrarsi perfettamente nell’ambiente, rende le lampade da terra di design un oggetto funzionale e altamente decorativo.

Funzionalità ed estetica delle lampade da terra di design

La scelta di una lampada da terra dipende principalmente da due fattori: dallo spazio disponibile e dal tipo di illuminazione che si preferisce. Coniugare nella scelta funzionalità ed estetica è, dunque, importante e l’una non preclude l’altra.

Per questo è fondamentale affidarsi a modelli di lampade da terra dal design esclusivo e con tecnologia led, in grado di assecondare qualsiasi gusto ed esigenza. In base allo stile degli arredi si può scegliere la lampada da terra che risponde alle proprie necessità, spaziando tra modelli dalle forme ricercate e di grande impatto visivo, a quelle dal design minimal, originali e molto eleganti.

Le lampade di design da terra sono realizzate con materiali di alta qualità e hanno una lavorazione accurata. L’ampia gamma di accostamenti, finiture e colorazioni permette di scegliere quella che si sposa maggiormente con lo stile dell’abitazione.

Lampade da terra originali e ricercate

Nella scelta delle lampade da terra di design bisogna tenere conto dello stile e dei toni degli arredi. Adattare al meglio entrambi gli aspetti contribuisce a rendere l’ambiente ancora più suggestivo e accattivante. Le proporzioni della lampada devono essere tenute in alta considerazione e anche ciò che si desidera illuminare.

Ad esempio, le lampade ad arco sono perfette per illuminare un piano orizzontale, come può esserlo una seduta o un tavolo. Invece, una lampada da terra dritta occupa meno spazio e la si può collocare facilmente ovunque, anche in zone ridotte. Per creare un angolo lettura oppure una postazione di studio comoda e ben illuminata la scelta ideale sono, invece, le lampade orientabili.

Ottime sono anche le lampade da terra dotate di dimmer che permette di regolare l'intensità della luce. Le lampade da terra led dimmerabili consentono infatti di modulare l’illuminazione e renderla più soft o intensa a seconda del momento della giornata e delle proprie esigenze. La tecnologia led evita il surriscaldamento, garantisce una luce uniforme e un risparmio consistente di energia.

Per quanto riguarda i modelli di design la scelta è davvero molto vasta e sono presenti in svariati materiali come metallo, acciaio, ottone, vetro, polipropilene o parti di essi accuratamente assemblati che danno vita a creazioni fantastiche e molto ricercate.