Venchi: tutte le idee regalo per San Valentino

San Valentino è sicuramente un’occasione speciale per regalare una bella scatola di cioccolatini al proprio partner. Salvo sporadiche eccezioni, quasi tutti adorano mangiare un cioccolatino, magari accompagnato da una dolce lettera d’amore o da un mazzo di fiori. Acquistare un pacco di cioccolatini può sembrare un’attività semplice ma così non è. Oggi infatti esistono svariate marche e svariati tipi di cioccolato, scegliere un gusto sbagliato potrebbe rendere inutile il regalo e rovinare di conseguenza la festa dedicata agli innamorati. È consigliato inoltre acquistare qualcosa di più ricercato rispetto ai soliti cioccolatini pubblicizzati, che magari non sono neanche di gradimento alla persona che li riceve, essi infatti potrebbero dar l’idea di essere una sorta di regalo acquistato all’ultimo minuto. È fondamentale quindi tenere ben in mente i gusti del proprio partner in modo da renderlo felice con i cioccolatini giusti.

Le proposte di Venchi

Se si ha intenzione di stupire il proprio fidanzato o la propria fidanzata con dell’ottimo cioccolato è consigliabile optare su un prodotto di qualità come quelli di casa Venchi. La cioccolata Venchi per San Valentino infatti è un’ottima alternativa ai classici cioccolatini commerciali acquistabili in qualsiasi supermercato o tabaccheria. In altre parole, è un modo semplice per dimostrare al proprio partner di non aver acquistato la prima cosa trovata al supermercato, ma è un regalo ricercato con uno scopo ben preciso: farlo felice nel giorno più romantico dell’anno.





Per i più romantici o per i giovani innamorati che cercano di far colpo sull’altra metà Venchi propone una confezione regalo a forma di cuore rosso che contiene prelibati cuoricini di cioccolato. A seconda delle singole esigenze è possibile acquistarlo di diverse misure e di diversi gusti. Sul sito infatti è possibile acquistare una confezione contenente cioccolatini solo al latte, fondenti, oppure misti. Sul sito ufficiale Venchi inoltre esistono diversi modelli di scatole a forma di cuore tra le quali è possibile scegliere quella che maggiormente si preferisce.

Per gli amanti più discreti, invece, è consigliabile optare per una classica ed elegante scatola a cofanetto di cioccolatini assortiti. Sul sito ufficiale Venchi è possibile optare per diverse grandezze e diversi gusti a seconda delle proprie esigenze. In genere il cofanetto è acquistato dalle coppie più adulte che vogliono deliziare il proprio compagno o la propria compagna con dell’ottimo cioccolato.

Per gli amanti della lettura invece, un simpatico presente potrebbero essere i cremini Venchi racchiusi in una particolare scatola a forma di libricino da riporre in bella vista sulla scrivania. Anche questa confezione è acquistabile in diverse misure a seconda delle proprie esigenze.

Per chi invece non gradisce le scatole colorate, o magari vuole puntare su un regalo più sobrio e meno appariscente, può sempre optare sui clssici sacchetti contenenti cuoricini di cioccolato di vari gusti e di varie dimensioni pensati appositamente per la festa degli innamorati.

Sul sito Venchi quindi è possibile trovare la soluzione ideale per chi ha intenzione di regalare al proprio partner una prelibata scatola di cioccolatini e di festeggiare al meglio la festa dedicata agli innamorati.