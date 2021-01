Rifiuti, deroga per Torino: avrà due anni in più per adeguarsi

Grazie a un emendamento della Giunta regionale approvato oggi in Commissione Ambiente, Torino avrà 2 anni in più per il raggiungimento dell'obiettivo di 159 kg di rifiuti indifferenziati per abitante.

Questo "per le caratteristiche che contraddistinguono il capoluogo rispetto a tutti gli altri comuni piemontesi, anche in considerazione dell'elevato flusso di pendolari".

Questa deroga, in pratica, permetterà quindi al Comune il limite massimo di 190 kg di rifiuti indifferenziati per abitante fino al 2024.