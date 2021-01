Le rive della Dora usate come una discarica illegale: blitz dei vigili e multe salate per tutti

Aveva trasformato la Dora e le sue sponde in una discarica abusiva. Ma il comportamento non è sfuggito al controllo delle Guardie Ecologiche Volontarie, che hanno attivato la Polizia metropolitana di Torino. E' così scattato il blitz dei vigili che nei giorni scorsi ha sorpreso e denunciato un'azienda per l'abbandono di rifiuti.



Gli agenti sono riusciti ad individuare sia la società che aveva prodotto i rifiuti sia quella che li aveva abbandonati in riva alla Dora. Le ditte sono state denunciate in concorso all’autorità giudiziaria e dovranno pagare una contravvenzione di 6.500 euro ciascuna, oltre ad accollarsi le spese per il ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario dovranno subire un processo per il reato di abbandono di rifiuti commesso da persona giuridica. I rifiuti non pericolosi recuperati in riva alla Dora sono stati avviati alle operazioni di recupero in un impianto specializzato in possesso dell’autorizzazione ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino.