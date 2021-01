Rueglio, emergenza nella rsa: tutti i 25 ospiti sono positivi al Covid, ma asintomatici

Il primo provvedimento preso è stato quello di chiudere la mensa della struttura, perché è la stessa che prepara i pasti anche per la scuola materna e per quella elementare del paese. E' emergenza Coronavirus a Rueglio, piccolo paese della Valchiusella - nel Canavese - dove tutti gli ospiti della casa di riposo "Pia Opera Glaudo" sono risultati positivi al Covid.

Sono in tutto 25 (il paese conta meno di 800 abitanti), di età compresa tra i 60 e i 90 anni, ma la cosa curiosa è che tutti sono asintomatici. In ogni caso, sia l'amministrazione della rsa che il Comune sono corsi ai ripari. Innanzitutto sono stati inviati due medici e due infermieri in supporto al personale già operativo in struttura, mentre la sindaca, Gabriella Laffaille, ha fatto attivare il centro di emergenza comunale, in collaborazione con il personale della AslTo4.