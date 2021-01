Negozio online, la soluzione del business digitale con SumUp

Ti piacerebbe creare un tuo negozio online ma non sai come orientarti e da dove iniziare?



Aprire un'attività online, è ora possibile e molto semplice grazie ad un servizio economico e pratico come quello offerto da Sumup.it. Se vendi online e cerchi un modo semplice per ricevere pagamenti, questa è l'alternativa che fa sicuramente al caso tuo!



Ma vediamo meglio come funziona nei prossimi paragrafi!

SumUp, è una nuova realtà che opera nell'ambito dei pagamenti digitali e che permette ai propri utenti di attivare una struttura online molto semplice ed intuitiva.

Attraverso un meccanismo molto semplice, in pochi click, avrai infatti l'opportunità di creare un business digitale, redditizio e soprattutto pratico. In questo periodo in cui l'emergenza da Covid-19 sta dilagando, cercare di trovare dei canali di vendita alternativa, con le attività ed i negozi che sono obbligati alla chiusura, è infatti la scelta che stanno facendo ormai molte persone.

L'utilizzo di SumUp per aprire un negozio online ti aiuterà a fare quel fatidico salto dal mondo reale a quello digitale che a volte potrebbe sembrare molto complicato per chi si trova alle prime armi in questo ambito.

Ma vediamo ora come funziona tutto questo step by step e come attivare il servizio esclusivo di SumUp per i pagamenti online.

Vendi online con SumUp

Se vendi online, SumUp può sicuramente darti una mano come abbiamo detto. Grazie a questa realtà si ha la possibilità di scaricare l'app ed iniziare a creare subito i propri prodotti personalizzati, inserendo le fotografie, i prezzi e tutte le descrizioni.

É anche molto facile promuovere i negozi online attraverso i social network come Instagram e Facebook. Per quanto concerne invece i pagamenti, il portale SumUp mette a disposizione dei link “speciali” con una metodologia di pagamento incluso e con una commissione sulle transazioni davvero vantaggiosa.

I clienti potranno quindi pagare semplicemente tramite il link, avendo poi la possibilità di decidere quale deve essere il luogo di spedizione con relativi costi oppure potendo indicare un luogo di ritiro.

Creare negozio online: come fare

Ti stai chiedendo come potresti creare negozio online facilmente un negozio online senza dover creare un sito web? Ebbene, SumUp mette a disposizione una soluzione che, in pochi click, permette di creare il proprio negozio in rete.

Basta scaricare l'applicazione gratuita per dispositivi mobili e attivare la sezione relativa a “I miei prodotti”. Dopo questo passaggio, si visualizzerai automaticamente delle sezioni dedicate ai prodotti con descrizioni, foto, prezzo e tutti gli altri dettagli che vorrai inserire.

Nel caso tu abbia già attiva la sezione “I miei prodotti” dovrai semplicemente completarla e poi andare sull'opzione “vendi online” e condividere il tutto sui tuoi canali social,, in modo tale da riuscire a promuovere e pubblicizzare il tuo nuovo mini c-commerce. L'applicazione garantisce di tenere tutti gli ordini sottotraccia e di offrire spedizioni o ritiri flessibili.

Creare negozio online: pagamenti sicuri

Se vendi online devi anche preoccuparti di fornire dei metodi ed opzioni di pagamento sicuri. Anche sotto questo aspetto SumUp riesce a garantire ai suoi utenti una sicurezza senza pari.

Infatti, i pagamenti che avvengono attraverso l'applicazione per dispositivi mobili della società sono conformi alla PSD2 SCA e supportano il 3D Secure 2. Inoltre, sono certi, non solo per gli utenti, ma anche per l'esercente.

I costi per creare negozio online

Se vuoi creare un negozio online economico e facile da utilizzare, usa l'App di SumUp. Infatti, questo tipo di realtà riesce a garantire un servizio pratico e veloce senza dei costi aggiuntivi. L'applicazione si scarica in maniera gratuita e l'unico costo che occorre sostenere è quello relativo alle commissioni sulle transazioni.

Tutte le soluzioni di pagamento selezionabili, infatti non prevedono un costo fisso vincolante. Non vi sono costi nascosti! L'unica spesa prevista è quella del pagamento di una piccola commissione per ogni pagamento ricevuto.

Sono inclusi in questo servizio tutti i principali circuiti di pagamento come Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, American Express. Basterà semplicemente scaricare l'app ed impostare il servizio, poi procedere e vendere online.

Perché creare un negozio online? Ecco i vantaggi

Creare negozio un online può dare una serie di vantaggi. Basti pensare al fatto che nel corso degli ultimi mesi, a causa dell' emergenza da Covid-19 , si è verificata la sospensione di tante attività non necessarie.

Ecco perché, magari creare un business alternativo in rete potrebbe essere una soluzione anche per chi ha un'attività commerciale. L'e-shop SumUp permette di tenere traccia di tutte le spese in maniera completamente gratuita. Si ha la possibilità di tenere tutti gli ordini sotto controllo, offrire dei servizi di spedizione, addirittura flessibili. In più, i pagamenti sono sicuri e tutti i costi sono trasparenti e senza alcuna sorpresa.

Perché non provare? Grazie a SumUp tutti i gestori di un business possono potenzialmente creare il proprio negozio online in maniera facile e intuitiva. Con un negozio online, ti renderai ben presto conto di come può essere facile generare un bacino di utenti e clienti molto più vasto di quello che si ha ad esempio in un negozio fisico.

Ovviamente, l'opzione di aprire un negozio online, può essere valida anche per coloro che non hanno ancora un'attività e vogliono iniziarne una ex novo.

Questa scelta, non solo ti gioverà durante questo momento di stop dovuto al lockdown, ma ti supporterà sicuramente positivamente anche quando riaprirai finalmente la tua attività commerciale.