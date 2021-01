La droga cresceva "comodamente" in salotto: scoperta a Rivalta una produzione casalinga di marijuana

Manette ai polsi e oltre 700 grammi di droga sequestrata, ma soprattutto una produzione "a chilometri zero" di marijuana realizzata all’interno di un salotto, con tanto di lampade per il riscaldamento. E' scattata a Rivalta l'operazione dei carabinieri che - seguendo un tossicodipendente nei suoi spostamenti - hanno individuato l’abitazione di due spacciatori italiani incensurati.



Il giovane cliente è stato bloccato all’uscita dell’appartamento, in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente. E' così iniziata la perquisizione all’interno della casa, che se da un lato ha permesso di bloccare i venditori, dall'altro ha svelato una vera e propria serra casalinga per la coltivazione della cannabis. In totale sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana, 16 piante di cannabis oltre a una bilancia e un bilancino di precisione.