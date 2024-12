Treni: sabato notte si interrompe la circolazione tra Villanova e Asti, modifiche sulla linea Torino-Genova

Comunicazione importante per chi necessita di utilizzare il servizio ferroviario tra Villanova d'Asti e il capoluogo di provincia.

Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha annunciato che la circolazione su quella tratta verrà interrotta dalle 21.30 di sabato alle 7.30 di domenica per consentire l'effettuazione di importanti interventi di potenziamento tecnologico lungo la linea Torino-Genova.

Nello specifico, le attività programmate sono finalizzate all’attivazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Villafranca, un sistema all’avanguardia che, grazie a moderne tecnologie, renderà più efficiente la gestione della circolazione, incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni.

L’investimento complessivo è di circa quattro milioni di euro.

Per agevolare le attività, nella giornata di domenica 22 dicembre Regionale ha riprogrammato il servizio dei regionali veloci

Torino-Alessandria-Genova con corse bus tra Torino Porta Nuova e Asti e tra Torino Porta Nuova e Alessandria;

i treni della linea SFM6 Torino-Asti con servizio bus tra Trofarello e Asti.

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre il treno Intercity notte 799 Torino Porta Nuova – Salerno seguirà il percorso via Milano (Novara) e non fermerà a Torino Lingotto, Asti e Alessandria, mentre l’Intercity Notte 796 da Salerno a Torino arriverà posticipato a Torino P. Nuova di 5 minuti; partenza posticipata di un’ora e mezza, infine, per l’Intercity 503 Torino Porta Nuova-Savona di domenica 22 dicembre (7:35 anziché 6.05).

Il servizio bus può subire modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com