Opinioni e recensione completa su Fortissio

Quando si tratta di investimenti siamo sempre alla ricerca dell’intermediario più vantaggioso e più sicuro sul mercato, Fortissio è certamente uno dei broker online più interessanti su cui ci siamo imbattuti di recente.

E’ un broker online che ha puntato tutto sulla sicurezza e sui servizi offerti, cercando di fornire un’esperienza di investimento di altissimo livello, anche grazie ad una piattaforma di trading decisamente innovativa.

Ma se state leggendo la nostra recensione volete saperne di più su questo broker, prima di iniziare ad investire. Probabilmente ciò a cui siete maggiormente interessati è il fattore sicurezza.

Vogliamo subito togliervi ogni dubbio: Fortissio è un broker sicuro e regolamentato e in questa recensione avremo modo di provarlo oltre ogni ragionevole dubbio.

Come faremo? Ci sono dei requisiti che identificano un intermediario sicuro e sono principalmente 3:

Deve avere sede all’interno dell’Unione Europea Nel sito web devono essere chiari e visibili i dati societari Deve possedere almeno una licenza rilasciata da un ente di controllo (Consob, CySEC o FCA)

Ovviamente Fortissio possiede tutti e 3 i requisiti, ma andiamo per ordine...

Fortissio è sicuro?

Abbiamo già risposto a questa domanda, Fortissio è un broker sicuro e regolamentato. Le licenze in suo possesso sono numerose e non vanno sottovalutate.

Gli enti di controllo che le rilasciano verificano costantemente che un broker rispetti le regole e non tenti di “truffare” i suoi utenti, quindi non è soltanto una questione di legalità.

Queste licenze servono per legittimare che Fortissio operi si nel rispetto della legge ma soprattutto che tuteli il denaro dei suoi investitori.

Fortissio è tenuto a utilizzare dei conti separati e secretati per i depositi dei clienti e deve partecipare ad un fondo di garanzia per tutelare i fondi depositati in caso di inadempienza del broker stesso.

I dati societari visibili e verificabili sul sito web dimostrano che Fortissio opera “alla luce del sole” e non ha nulla da nascondere.

La sede in Unione Europea permette di poter agire legalmente qualora ci siano delle irregolarità commesse dal broker.

Purtroppo ci sono dei broker che operano da paradisi fiscali extra-europei e in questi luoghi la magistratura italiana non può agire e se l’intermediario tentasse di rubare i vostri soldi li potrebbe far sparire facilmente.

Quindi non sottovalutate l’importanza dei requisiti che abbiamo elencato, sono alla base di un broker sicuro che vi permette di investire senza rischiare di essere truffati!

Fortissio: Licenze e regolamentazioni

A questo punto però, dopo tutta una serie di “chiacchiere” vogliamo mostrarvi le prove di quanto abbiamo asserito finora.

Partiamo dai dati societari all’interno del sito web, per vederli vi basta collegarvi al sito ufficiale di Fortissio, scorrere la pagina fino in fondo e troverete tutto ciò di cui abbiamo parlato.

Vedrete anche dove ha sede Fortissio , o meglio la società che possiede questo marchio: La Vie Finance AEPEYSA, un’azienda greca registrata al GEMI (il registro imprese greco) con il numero identificativo 122000301000.

Quindi i primi due requisiti sono stati rispettati, la sede è in Europa e i dati societari sono ben visibili sul sito web.

Passiamo al punto numero 3. Per poter operare come intermediario finanziario Fortissio ha ottenuto l’autorizzazione della HCMC (Hellenic Capital Market Commission) con il numero di licenza 4/792/20.7.2017.2.

Ma oltre a questa licenza, Fortissio possiede molte altre autorizzazioni rilasciate dagli enti di controllo dei paesi in cui offre i suoi servizi finanziari, ecco le più importanti:

CONSOB per l’Italia : Licenza numero 4730

per l’Italia : Licenza numero 4730 BaFin per la Germania : Licenza numero 156350

per la Germania : Licenza numero 156350 CNMV per la Spagna : Licenza numero 4476

per la Spagna : Licenza numero 4476 CNB per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907

per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907 KNF (Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia

(Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia FI Finansinspektionen per la Svezia

Finansinspektionen per la Svezia FCA per il Regno Unito : Licenza numero 806246

I numeri identificativi delle licenze servono per fare un controllo incrociato. Nel sito dell’ente di rilascio potrete verificare che in effetti quel numero corrisponda alla licenza della Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. , società “madre” di Fortissio.

Fortissio: Come funziona

Ora che sapete di trovarvi di fronte un broker serio e sicuro vediamo come funziona.

Fortissio è un broker CFD, ovvero un intermediario che offre i cosiddetti Contratti per Differenza, dei derivati che permettono di negoziare su numerosi mercati in modo molto economico e sicuro.

I CFD permettono di puntare al rialzo e al ribasso (vendere allo scoperto) e hanno il vantaggio di non far pagare commissioni, ma approfondiremo questo punto più in là nella nostra recensione.

Con Fortissio potrete investire in:

Azioni

Materie Prime

Indici

ETF

Criptovalute

Forex

Per iscrivervi su Fortissio vi basterà cliccare sul pulsante a sfondo giallo con scritto “INIZIA ORA” inserire i vostri dati e iniziare ad investire, partendo dalla scelta del conto di trading al quale aderire.

Fortissio: Conti di trading

La scelta del conto di trading dipende dal deposito che effettuerete dopo l’iscrizione. Il deposito servirà da fondo per i futuri investimenti e vi permetterà di accedere alle varie tipologie di conto offerte da Fortissio.

Un deposito più elevato corrisponderà a dei vantaggi e dei servizi supplementari che vi saranno concessi.

Il deposito minimo richiesto da Fortissio è di 200€ e qui sotto potete vedere i conti disponibili con le loro caratteristiche:

Conto Basic : Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist.

: Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist. Conto Discovery : Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Silver : dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Gold : dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Diamond : dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Conto VIP : con depositi superiori dai € 30.000 ai € 49.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: con depositi superiori dai € 30.000 ai € 49.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Conto Prestige : dai € 50.000 ai € 74.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 30%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 50.000 ai € 74.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 30%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Conto Superior : dai € 75.000 ai € 99.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 35%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 75.000 ai € 99.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 35%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Conto Infinity: con depositi superiori a € 100.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 40%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

Tutti i conti elencati qui sopra sono dei conti “retail” non professionali, quindi rivolti ad una clientela di trader non professionisti.

Se siete dei trader professionisti potrete accedere ad ulteriori vantaggi come la leva che anziché essere limitata a 1:30 (dalla legislazione Europea) potrà arrivare a 1:200.

Se volete accedere a questi conti per professionisti dovrete dimostrare di esserlo, soddisfando 2 di questi 3 requisiti minimi:

Un portafoglio finanziario di almeno 500.000 euro. Almeno 10 transazioni trimestrali nei 4 trimestri passati. Aver lavorato per almeno 1 anno nel settore finanziario.

Non sono alla portata di tutti vero? Meglio accontentarsi dei conti “standard”.

Garanzia sui primi 5-8 trade

Fortissio cerca di favorire l’apprendimento dei trader alle prime armi e per questo motivo offre a tutti i nuovi iscritti al broker una garanzia sui primi 5 trade, vediamo di che si tratta.

Bè è presto detto, se dopo i primi 5 trade effettuati sui mercati sarete in attivo (quindi avrete ottenuto un profitto) potrete prelevare le plusvalenze o reinvestirle in totale libertà.

Se invece dopo questi 5 trade sarete in perdita, ciò che avete perso vi sarà totalmente rimborsato!

La garanzia passa da 5 a 8 trade se il vostro primo deposito sarà superiore ai 1000 €.

Fortissio: Depositi e prelievi

Abbiamo detto che la selezione del conto di trading al quale aderire su Fortissio dipende dal deposito effettuato, ma come si fa a depositare? E a prelevare?

Lo vediamo subito, è molto semplice.

Le modalità di deposito e prelievo sono quelle più classiche, le vediamo qui sotto:

Carte di credito e carte di debito.

Bonifico bancario classico.

Sistemi di pagamento elettronico come Skrill, ecoPayz, Neteller, ecoVoucher e PayPal.

Le tempistiche effettive di trasferimento di denaro dipendono dal metodo usato, sapete bene che i bonifici richiedono qualche giorno lavorativo.

Tutte le richieste di prelievo vengono elaborate entro 24 ore e il metodo dev’essere lo stesso usato per depositare.

Se state prelevando delle plusvalenze, se insomma avete guadagnato e volete incassare i proventi dei vostri investimenti sui mercati, dovrete obbligatoriamente usare il bonifico bancario come metodo di prelievo.

Costi e commissioni con Fortissio

Abbiamo già detto che Fortissio, essendo un broker CFD non prevede commissioni.

Quindi non ci sono costi da sostenere per negoziare con questo intermediario, è tutto “incluso” nelle operazioni a mercato, Fortissio guadagna dallo spread.

Non vi spaventate, non si tratta del differenziale BTP/BUND, ma della differenza fra prezzo d’acquisto e di vendita di un titolo.

Questa differenza è molto piccola e incide pochissimo nel trading ma permette di aprire innumerevoli operazioni, anche decine ogni giorno senza costi extra.

E’ bello investire sapendo che non ci saranno sorprese una volta chiuse le operazioni.

Ma a quanto ammonta questo spread?

Bè varia a seconda dell’asset e del titolo negoziato ma per farvi un esempio prendiamo il cambio Euro/Dollaro, che spesso viene preso come termine di paragone.

Lo spread di Fortissio per Eur/Usd è di 3 pips ovvero 0,0003 dollari.

Questo significa che se il prezzo d’acquisto di questo cambio fosse 1,1323 dollari, quello di vendita sarebbe 1,1320 dollari.

E’ evidente che la differenza è minima e il vantaggio è anche la semplicità con la quale potrete valutare i vostri profitti. Una volta chiuso un trade l’eventuale plusvalenza è netta, non dovrete pagare commissioni di alcun genere!

WebPROfit e MobilePROfit

Ma tecnicamente in che modo si negozia sui mercati?

Fortissio mette a disposizione una piattaforma di trading all’avanguardia, un software che non ha bisogno di installazione e non necessita di alcun download.

Questa piattaforma si chiama WebPROfit e permette di fare trading da qualsiasi dispositivo connesso ad internet e in possesso di un browser.

Ma andiamo un po’ più nello specifico evidenziando le caratteristiche di questa piattaforma:

6 lingue disponibili

Personalizzazione completa

Strumenti e indicatori per analisi tecnica

Analisi e avvisi in tempo reale

Non serve alcun download

La WebPROfit funziona anche su smartphone ma se siete soliti controllare i vostri investimenti dal telefono, Fortissio ha realizzato un’App proprio per questo scopo, chiamata Mobile PROfit.

Si tratta di un’applicazione che deriva dalla piattaforma web ma rende la navigazione più semplice e le risposte più rapide.

Ovviamente questa App di trading è disponibile sia per utenti Android che per quelli Apple, in maniera totalmente gratuita.

Oltre la piattaforma di trading, Fortissio mette a disposizione alcuni servizi totalmente gratuiti a supporto degli investitori, ecco i più importanti:

SMS di notifica

News economiche

Calendario economico

Opinioni su Fortissio

Le opinioni su Fortissio iniziano ad essere numerose man mano che questo broker si diffonde a livello internazionale e noi abbiamo scandagliato il web per leggerle e valutare cosa ne pensano gli utenti.

In media questo broker è valutato come “buono” .

Ci sono molte opinioni positive che vantano la piattaforma semplice e rapida e gli spread concorrenziali ma ci sono anche delle opinioni negative e vogliamo approfondire proprio queste.

Da quello che abbiamo letto sul web ci sono due lamentele principali che vengono rivolte a Fortissio, la prima riguarda la mancanza della Metatrader 4, una delle piattaforma di trading più usate al mondo.

Questa lamentela proviene principalmente da trader esperti, che sono abituati ad usare questo software “vecchio stile” e ne sentono la mancanza.

La seconda opinione negativa che abbiamo letto frequentemente riguarda i suggerimenti forniti dagli account manager, che spesso sono troppo “aggressivi” sui mercati.

Riguardo questa problematica vogliamo darvi un consiglio, il denaro è vostro quindi dovete cercare di valutare gli investimenti in base alle vostre possibilità finanziarie.

Gli account manager si basano solo sull’andamento dei mercati e danno dei suggerimenti ma dovete essere voi a porvi dei limiti e non investire eccessivamente.

In base alle opinioni che abbiamo letto possiamo confermare che Fortissio è un broker sicuro, molto vantaggioso e con una piattaforma rapida e semplice da usare.

Se avete poca esperienza col trading, investite con moderazione e non fatevi condizionare troppo dalle proposte degli account manager o dalle continue opportunità che vi offre il mercato.

Contatti e Servizi Fortissio

Per concludere vogliamo darvi un ulteriore conferma dell’affidabilità di questo broker (qualora ce ne fosse bisogno) e deriva dai numerosi contatti con i quali potete chiedere assistenza e supporto, un forte segnale di trasparenza e correttezza.

Questi sono i metodi con i quali potete contattare Fortissio e sono tutti ben visibili sul sito web:

Telefono dal lunedi al venerdi dalle 7:00 alle 19:00

Email

Form sul sito

Chat sul sito

Chat su whatsapp.

Conclusioni

Questa recensione ha cercato di analizzare i punti salienti che caratterizzano Fortissio, i suoi pregi ma anche i suoi difetti, in modo che possiate valutarlo in maniera efficace anche prima di iscrivervi.

Fortissio è un broker sicuro, regolamentato, con un’ampia gamma di titoli e asset negoziabili tramite la sua piattaforma di trading rapida e molto semplice da usare.

La garanzia sui primi 5-8 trade e il supporto degli account manager sono un valido aiuto per i trader con meno esperienza che attraverso questo broker provano a fare i primi investimenti.

Iscrivetevi e approfittate di questa garanzia per provare le qualità di Fortissio senza correre rischi.

FAQ

Fortissio è sicuro?

La risposta a questa domanda è semplicissima: SI , Fortissio è un broker assolutamente sicuro e regolamentato.

Che difetti ha Fortissio?

Il principale difetto che viene imputato a Fortissio riguarda la mancanza della piattaforma Metatrader, uno dei software di trading più usati al mondo anche se decisamente “vecchio stile”.

Qual è il deposito minimo con Fortissio?

Il deposito minimo per aprire un conto con Fortissio è di 200 €.

Fortissio ha una licenza CONSOB?

Certamente! Fortissio ha numerose licenze internazionali, fra le quali anche quella del nostro ente di controllo: La Consob.