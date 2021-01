Gli Invincibili per sempre nel cuore dei piemontesi: il 4 maggio istituita la Giornata in memoria del Grande Torino

"Il Grande Torino è stato fondamentale per la città, per l’Italia e gli italiani, per almeno due motivi, uno calcistico, che vede i granata come una delle squadre più forti nella storia del calcio, l’altro legato al periodo storico - si legge all’articolo 6 della relazione che accompagna il DDL -. Tanti italiani erano stati chiamati alle armi, avevano affrontato i disastri della guerra, e poi venne il Grande Torino, con i suoi cinque scudetti e con imprese sportive d’ogni genere: è stata una storia di rivalsa, di orgoglio e di gioia. L’istituzione della giornata in memoria del Grande Torino nella data simbolo del 4 maggio, giorno della tragedia di Superga, oltre a mantenere vivo il ricordo e delle gesta di una grande squadra, si propone di ispirare le nuove generazioni, e non solo, ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali, dove l’unità di gruppo può portare a raggiungere risultati inimmaginabili”.