Da Simon a Felice, da Simona (e Sanremo Giovani) alle sorelle Conrotto: il centro commerciale si racconta nell'attesa di ripartire davvero

Le storie delle persone, in questo periodo fatto di zone e colori, sono sempre più importanti. Proprio ciò che ha cercato di fare in questi mesi " Store Talking ", il progetto del centro commerciale Le Gru che ha voluto tracciare un sentiero per non perdere il senso della comunità in una vita che si è fatta frammentata e divisa, che deve mantenere le distanze, che ha perso i concerti (anche in vista di questa estate non mancano le incertezze), ma si sforza di non perdere entusiasmo e speranza.

C’è la storia di Felice, che aprendo il suo negozio ha cambiato la propria vita e che oggi è anche il Presidente del Consorzio che raggruppa tutti i commercianti di Le Gru; Stefania che lavora in farmacia e ama la buona cucina e i grandi viaggi; Simon che arriva dalla Cina ed è oggi un imprenditore di successo capace di trasmettere passione per il lavoro in un ragazzo come Luca. C’è la storia di Antonio che si allena in palestra con il crossfit, non vede l’ora di tornare a casa dal piccolo Romeo e con i colleghi di lavoro si sente parte di una squadra; Simona che dopo aver partecipato a Sanremo Giovani si gode le amicizie e gli affetti costruiti in sedici anni di lavoro nel Centro di Grugliasco e sogna di scrivere un libro. C’è la storia dei Parisi costruita dentro il bar di famiglia, fra i viaggi e i balli caraibici dei genitori e la voglia di musica lounge dei figli; la passione di Daniele per le moto e quella voglia di bellezza e natura che lo ha reso un volontario ecologico; c’è Paola che ha un ruolo di responsabilità in un grande negozio e una community virtuale come foodblogger e fotografa. C’è la storia di Simone che dietro il bancone del bar serve caffè cappuccini e consigli, c’è Siham che un giorno passeggiava con la zia a Le Gru, ha visto un cartello di ricerca del personale e oggi accoglie i clienti alla cassa con gli occhi che sorridono.