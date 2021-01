Servizio civile con il Patronato Enapa di Confagricoltura: le domande entro il 15 febbraio

C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare domanda per la partecipazione al bando indetto dal Patronato Enapa di Confagricoltura destinato ai giovani che desiderano avere un’esperienza di volontariato negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (quali, per esempio, anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali.

Ci sono 104 posti in tutta Italia – chiarisce in una Confagricoltura, che promuove il Patronato Enapa – per i giovani tra i 18 e i 28 anni che aspirano a partecipare ai progetti di servizio civile.

In Piemonte le sedi provinciali Enapa che aderiscono ai progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (SCU) sono Alessandria, Biella, Torino, Vercelli e Asti.

I giovani, per un anno, saranno impegnati per la “difesa della Patria”, come ricorda l’art. 52 della Costituzione, un periodo importante - sottolinea il Patronato di Confagricoltura - di crescita personale di vita e professionale.