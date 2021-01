Trasportare i disabili a Torino al tempo del Covid: noleggiare un'auto o un furgone è pratico e sicuro

Spostarsi a Torino da stazioni, aeroporti o hotel, ma non solo: anche per le tratte quotidiane il noleggio di un'automobile o di un furgoncino per trasporto disabili è un’opportunità pratica e sicura.

Le aziende di autonoleggio come Gimax nei mesi scorsi si sono infatti dotate delle tecnologie necessarie per la sanificazione dei mezzi: oltre alla comodità, è oggi fondamentale garantire la sicurezza e la tranquillità a chi sceglie di noleggiare un veicolo, che si tratti di privati che sono alla ricerca di un mezzo adibito per i diversamente abili, o di associazioni, cooperative oppure Onlus che offrono la propria assistenza ai disabili e alle loro famiglie.

La tipologia di veicolo che Gimax mette a disposizione per il trasporto dei disabili è il Fiat Doblò XL, con un posto per la carrozzina. Si può scegliere se servirsi di un mezzo dotato di pedana o di un sollevatore moderno che si comanda facilmente con un telecomando. In caso di bisogno, è possibile installare F-Twister, la base girevole che consente al sollevatore di ruotare verso l’esterno.

Questo accessorio permette di lasciare sempre libero l’accesso al mezzo e di caricare facilmente in auto valige e altri oggetti. Inoltre, F-Twister fa sì che le operazioni di ancoraggio della carrozzina e di messa in sicurezza del passeggero avvengano fuori dal veicolo, in modo veloce e comodo per il passeggero e il suo accompagnatore.

Ancora, se richiesto, sono disponibili apertura e chiusura della pedana totalmente automatizzate e pellicole semi oscuranti certificate e omologate per i finestrini posteriori.