Covid, ampliato l'orario dei due pitstop del progetto "Scuola Sicura"

Dal 19 Gennaio sono operativi i due nuovi “PitStop” con modalità drive-in aperti ai cittadini su prenotazione e per il progetto “Scuola Sicura” al fine di eseguire Tamponi rapidi antigenici nell’ambito del progetto “On The road”. Il progetto è realizzato grazie alla disponibilità di un gruppo di oltre 40 Medici di Medicina Generale e della Continuità assistenziale con il patrocinio e supporto della Regione Piemonte, Città di Torino e Asl Città di Torino.

Nella settimana dal 25 gennaio al 29 gennaio a seguito delle diverse sollecitazioni ricevute l’orario di prenotazione è stato allungato anche nel pomeriggio. I due PitStop sono così operativi dalle 10 alle 15.30. Si sono alternati nei turni 19 medici con altri 20 disponibili in reperibilità.

Nei primi 9 giorni sono stati eseguiti in totale: 511 tamponi rapidi dei 527 prenotati - 25 hanno avuto esito positivo (4,87%) di cui 11 confermati con il molecolare, 1 in attesa e 1 non confermato (altri 12 sono in attesa esito in quanto diagnosticati ieri, venerdì 29 gennaio).

Da lunedì 25 al 29 gennaio, con orario ampliato alle 15.30, al “Sempione” eseguiti 151 tamponi dei 159 prenotati, mentre in piazza “Caio Mario” eseguiti 143 tamponi dei 150 prenotati.

Dal 26 al 29 gennaio monitorato il personale scolastico che ha avuto accesso su prenotazione dei Medici di base: al “Sempione” eseguiti 123 tamponi di cui 72 a personale scolastico, in piazza “Caio Mario” eseguiti 118 tamponi di cui 60 a personale scolastico.

“Soddisfazione per questi primi risultati resi possibili dalla grande disponibilità dei colleghi e dall’organizzazione tecnica dell’Associazione Lorenzo Greco Onlus” ha confermato il Dott. Francesco Talarico che coordina i medici impegnati “questi primi risultati confermano che occorre continuare a monitorare il territorio. Viste alcuni solleciti pervenuti siamo disponibili a valutare con l’Asl Città di Torino e la Regione Piemonte l’effettuazione direttamente nelle classi dei tamponi rapidi agli studenti per una Scuola Sicura”.

Ricordiamo Il “PitStop Caio Mario” si trova nel Park Camper di Piazzale Caio Mario (Corso Agnelli 190) realizzato grazie alla collaborazione logistica della GTT, mentre il “PitStop Sempione” si trova in Via Gottardo 10 presso la Piscina Sempione con annesso park di attesa realizzato in collaborazione con la Società Sportiva Rari Nantes Torino.

In entrambi è possibile accedere in macchina ma possono effettuare tamponi anche pazienti a piedi.