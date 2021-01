Classifica Black Market 2020, a Torino ricondizionati il 5% degli smartphone: boom a Natale

A Torino , in particolare, si registrano il 5% di prodotti ricondizionati. Risparmio, qualità pari al nuovo e attenzione all’ambiente: le principali motivazioni che spingono all’acquisto di prodotti ricondizionati trovano terreno fertile soprattutto in Lombardia, prima assoluta nella speciale classifica delle regioni grazie a un’incidenza del 29% sul valore totale degli acquisti effettuati. Seguono Lazio (13%), Veneto (9%), Emilia Romagna (8%), Piemonte (8%) e Toscana (6%). Il restante 27% è distribuito tra tutte le altre regioni.

Sebbene la crescita degli acquisti abbia segnato con costanza l’intero anno, è significativa la forte spinta rilevata nel periodo natalizio, a dimostrazione che sempre più italiani considerano i prodotti ricondizionati come una valida scelta anche per i loro regali.

“Anche in Italia il 2020 è stato un anno di forte crescita per Back Market, segno che i valori di qualità e convenienza della nostra proposta stanno prendendo sempre più piede tra i consumatori con una maggiore propensione all’acquisto sul nostro marketplace”, commenta Simone Marchiori, Marketing Manager di Back Market Italia. “Siamo certi che questa consapevolezza continuerà ad aumentare consentendoci non solo di consolidarci nelle regioni di maggior presenza, ma di crescere anche nelle aree in cui è meno forte, al momento, la percezione dei benefici dei prodotti ricondizionati”.