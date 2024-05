Per il cedimento di un muro chiuse la Sp 73 della Serra e la Sp 74 di Chiaverano

Le forti piogge di questi giorni hanno causato il cedimento di un muro di contenimento lungo la Sp 73 della Serra in frazione Biò di Borgofranco d’Ivrea. La Sp 73 è chiusa dal km 2+050 in direzione Borgofranco-Nomaglio e in senso opposto dal Km 2+ 400; mentre la Sp 74 di Chiaverano è chiusa al km 9+200.

Per andare verso Biella, Mongrando, Nomaglio, Andrate da Borgofranco si consiglia di passare da Settimo Vittone o da Ivrea, lago Sirio, Chiaverano.

È in corso un sopralluogo dei tecnici della Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino, per valutare gli interventi da mettere in atto.

Nel corso della mattinata, il sindaco di Borgofranco di Ivrea ha disposto la chiusura di un tratto stradale in località Bio’ sp73 intersezione con sp74, per il rischio crollo del muro di contenimento della carreggiata causa maltempo. Due nuclei familiari sono stati sgomberati provvisoriamente e ospitati presso alcuni familiari.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml