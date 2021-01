Covid, la provocazione dell'artista Colline di Tristezza: "Mettiamo le Stanze della Rabbia e del Pianto in ospedali, rsa e scuole"

Le 'rage room' o 'stanze della rabbia' sono delle stanze in cui, vestiti con le adeguate protezioni per non rischiare di farsi male, è possibile spaccare una serie di oggetti e smaltire così le tensioni accumulate. Sono nate come stanze presenti all’interno delle multinazionali giapponesi dove i dipendenti potevano sfogarsi liberamente contrastando il rischio di esaurimento da lavoro. In Italia al momento sono meno di una decina. Per quanto riguarda le camere del pianto anch’esse sono state inventate in Giappone e sono stanze dotate, tra l'altro, di strumenti per la visione di film e di fazzolettini, destinate a chi vuole piangere lontano da occhi indiscreti per scaricare lo stress in questa maniera.