Aggressione nei confronti di un ex simpatizzante, assolti 7 militanti di Casapound

assolti in tribunale 7 militanti di Casapound

Sono stati assolti, oggi in tribunale a Torino, i 7 militanti di CasaPound accusati di un'aggressione avvenuta nel 2018 davanti alla sede del movimento politico ai danni di un ex simpatizzante, che finì in ospedale con una prognosi di 7 giorni.

In quell'occasione scattò un'operazione di polizia, con perquisizioni all'Asso di Bastoni di via Cellini e nelle case degli indagati. Un militante venne arrestato perché trovato in possesso di uno spray urticante.

Tra gli imputati assolti oggi anche il segretario provinciale di CasaPound.