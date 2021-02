Continuano le riaperture dei musei a Torino e provincia: ecco come prenotare l'ingresso

Prosegue la riapertura dei musei a Torino e provincia, dopo un primo riavvio nella giornata di ieri che ha coinvolto, tra gli altri l'Egizio, CAMERA, le Sale Chiablese dei Musei Reali e la Reggia di Venaria

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è di nuovo visibile, dal lunedì al venerdì, la mostra Andy Warhol. Superpop, esposizione unica di oltre 70 opere ufficiali del padre della Pop Art, allestita da Next Exhibition e Ono Art, con il patrocinio di Città Metropolitana Torino. Un tuffo nell'atmosfera degli anni '50/'60, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30.

Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto torna ad accogliere i visitatori dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria (al numero 011 837 688 int. 3, oppure inviando una mail a info@fondazioneaccorsi-ometto.it). Oltre alle collezioni permanenti, si potrà anche visitare la mostra Cronache dall'800. La vita moderna nelle opere di Carlo Bossoli e nelle fotografie del suo tempo (prorogata fino al 25 aprile). L’esposizione annovera una novantina di opere – ripartite tra dipinti e fotografie – e rende omaggio al XIX secolo e alla sua storia, attraverso la pittura di Carlo Bossoli e la fotografia storica, restituendo fedelmente le vicende del tempo, l'evoluzione dei costumi e del modo di vivere.

Anche il Museomontagna, che sovrasta Torino sul Monte dei Cappuccini, è ripartito oggi proponendo un nuovo orario: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20. Vi trovano attualmente spazio le mostre Architetture di frontiera. Progetti per abitare le Alpi di Slovenia, Trentino, Piemonte e Valle d'Aosta e Rock the mountain. La montagna nell'iconografia della musica pop, a cura di Daniela Berta e Paolo Ferrari.

Inoltre, da domani, mercoledì 3 febbraio, riapre il Polo del ‘900 con nuove modalità per garantire la sicurezza di tutti. Sarà possibile utilizzare gli spazi di via del Carmine 14 per leggere, studiare e navigare online grazie a due postazioni informatiche, o prenotare un posto nel Salotto ’900 o in Sala Voltoni. Informazioni sul sito www.polodel900.it. Visitabile, inoltre, da giovedì 4, la mostra 75 anni dopo. La liberazione di Torino nelle fotografie di Felix de Cavero, che raccoglie le immagini scattate dal pittore durante la Resistenza partigiana.

Infine, si segnala che Artissima aprirà finalmente al pubblico, da mercoledì 3 a venerdì 12 febbraio, le tre mostre dal titolo Stasi frenetica allestite nelle sedi della Fondazione Torino Musei: GAM, Palazzo Madama e MAO. Potranno essere visitate il mercoledì e il giovedì dalle 11 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 20.