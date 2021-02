Ex Embraco, lunedì i lavoratori tornano in piazza per sbloccare lo stallo Italcomp

Prosegue la vicenda legata al progetto Italcomp : l'iniziativa di reindustrializzazione che (insieme alla ACC della provincia di Belluno ) dovrebbe restituire un futuro anche all'ex stabilimento Embraco di Riva di Chieri e ai suoi 400 lavoratori. Nelle scorse ore si è tenuto un vertice tra la Regione Piemonte e i "colleghi" del Veneto proprio per fare il punto della situazione. Una situazione che - anche a causa delle incertezze e delle diffidenze a livello europeo - sembra non riuscire a decollare.

"L’incontro - dicono dalla Regione - ha avuto l’obiettivo di fare il punto e verificare lo stato di avanzamento del progetto industriale Italcomp, il polo nazionale del compressore, e di valutare in maniera congiunta e coordinata ogni forma di sostegno utile e possibile alla realizzazione dello stesso".

Intanto, lunedì i lavoratori dell'ex Whirlpool tornano in piazza. L'appuntamento è proprio di fronte alla prefettura, in piazza Castello. A proclamare la nuova protesta, con presidio, sono i sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm e Uglm. L'orario è fissato per le 11. "L’iniziativa è stata organizzata dopo l’incontro convocato dal Mise lo scorso 26 gennaio con le organizzazioni sindacali - spiegano i rappresentanti dei lavoratori - dal quale è emersa la sostanziale impasse del progetto Italcomp, che avrebbe dovuto rilanciare sia la ex Embraco, sia la Acc di Belluno. I lavoratori, che attendono una soluzione ormai dal 2018, non sono disposti a tollerare ulteriori ritardi. La cassa integrazione scadrà il prossimo luglio, ma già nelle prossime settimane il curatore fallimentare potrebbe aprire le procedure di licenziamento collettivo".

"Dopo tre anni di lotte - concludono - sarebbe inaccettabile abbandonare al loro destino i 400 lavoratori ex Embraco e le loro famiglie".