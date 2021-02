Domani Nichelino inaugura la nuova sede del comitato di quartiere Juvarra

Il momento tanto atteso dai residenti è arrivato. Domani, giovedì 4 febbraio, ci sarà la posa della prima pietra della nuova sede del comitato di quartiere Juvarra, a Nichelino. Un'opera attesa da anni: era rimasto l'unico senza una struttura.

“Un'opera che la città inseguiva da almeno 15 anni e che questa amministrazione è riuscita a realizzare. Una volta ultimata, anche i residenti del quartiere Juvarra avranno una sede autonoma in cui fare attività sociali, naturalmente non appena saranno tolte le restrizioni imposte dalla normativa di prevenzione della pandemia da Covid 19 – ha spiegato il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo - Si tratta di un altro punto del nostro programma elettorale portato a compimento“.

L’intervento in progetto prevede la riqualificazione del giardino in via Stupinigi angolo via XXV Aprile, mediante la realizzazione di un punto di ristoro e di incontro da adibire al servizio del quartiere. Il nuovo gazebo sarà quadrato, con una superficie di circa 154 metri quadri, alla quale si aggiungerà un portico esterno su tre lati.

Sul tetto pannelli fotovoltaici e all'interno è prevista una sala multifunzione che potrà essere destinata a bar e ad attività sociali. Finalmente una "casa all'altezza" del quartiere nichelinese.