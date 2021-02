A Nichelino posata la prima pietra della sede del comitato di quartiere Juvarra

Dopo un'attesa durata quasi due decenni, ieri a Nichelino è stata posata dal sindaco Giampiero Tolardo, con il vice Filippo D'Aveni e l'assessore Giorgia Ruggiero, la prima pietra della nuova sede del comitato di quartiere Juvarra.

La struttura sarà situata nel giardino di via Stupinigi all'incrocio con via XXV Aprile. Juvarra era l'unico quartiere che non aveva ancora una struttura pari a quella degli altri comitati. “E' un'opera che la città persegue da più 15 anni e che questa amministrazione si pregia di realizzare. Una volta ultimata, anche i residenti del quartiere Juvarra avranno una sede autonoma in cui fare attività sociali, naturalmente non appena saranno tolte le restrizioni imposte dalla normativa di prevenzione della pandemia da Covid 19", hanno spiegato il Tolardo, D'Aveni e Ruggiero.

"E' un altro punto del nostro programma che portiamo a compimento. Nichelino è una città molto partecipata: i volontari dei nostri comitati di quartiere sono enconiabili per le tante iniziative che portano avanti. E' giusto che finalmente anche Juvarra abbia una sede degna in cui possano operare".

L’intervento in progetto prevede la riqualificazione del giardino mediante la realizzazione di un punto di ristoro e di incontro, un gazebo, da adibire al servizio del quartiere. Il nuovo gazebo sarà a pianta quadrata, ed avrà una superficie di circa 154 metri quadri, alla quale si aggiungerà su tre lati una superficie coperta con funzione di portico.

All'interno del locale è prevista una sala multifunzione che potrà essere destinata a bar e ad attività sociali. Sul tetto saranno posti pannelli fotovoltaici. Si prevede il completamento dei lavori entro maggio.