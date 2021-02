Acquistare gioielli online, tutto ciò che c’è da sapere

I gioielli online sono una truffa?

Il compleanno della tua dolce metà si avvicina, e avevi pensato di regalare un bellissimo gioiello, che oltre al valore economico ha anche un profondo significato simbolico.

Dati i continui periodi di chiusura dovuta alla pandemia internazionale, hai deciso di dare un’occhiata alle offerte online, rimanendo però sempre molto attento e diffidente.

I gioielli online sono una truffa che rischia di mandare in fumo il mio denaro? La caratura dichiarata corrisponderà veramente a quella reale? Tutte domande molto frequenti e giustificate, soprattutto quando si parla di shopping a distanza.

Proprio per questo motivo, oggi vogliamo proporti una guida all’acquisto di gioielli online, partendo dai migliori negozi come Gioiellosicuro , fino alle caratteristiche da prendere in considerazione prima di mettere mano al portafoglio.

Avrai modo di scoprire che basta un po' di prudenza ed attenzione per portarsi a casa i migliori preziosi a rischio zero. Chiarito ciò, andiamo subito ad approfondire l’argomento in maniera più dettagliata!

Come acquistare un gioiello online di ottima qualità

Come ti abbiamo appena accennato, anche in rete è possibile trovare negozi specializzati nella vendita di gioielli, capaci di offrire un servizio professionale e di grande qualità, senza farti risvegliare con brutte sorprese.

Per scovare i migliori è sufficiente seguire determinate linee guida prendendo in considerazione le caratteristiche di ognuno di essi. Al primo posto troviamo le recensioni, fonte di informazione estremamente preziosa per noi clienti, che non può essere falsificata.

Dando una rapida occhiata alle recensioni del negozio online che hai individuato, potrai identificarne i punti deboli ed i vantaggi.

Se ad esempio il negozio vanta molte recensioni a cinque stelle, significa che mantiene le proprie promesse spedendo gioielli corrispondenti alle caratteristiche dichiarate; contrariamente se nelle recensioni vi sono molte lamentele da parte degli acquirenti, ti consigliamo di starne alla larga, per evitare di essere l’ennesima vittima.

Successivamente troviamo le informazioni ed i metodi di contatto; un professionista che si rispetti deve mettere a disposizione dei visitatori un apposito modulo di contatto attraverso il quale comunicare, mostrando anche i collegamenti alle proprie pagine social.

Se hai individuato un negozio di preziosi che si limita ad esporre i propri prodotti, senza offrirti alcuno strumento di comunicazione, non significa automaticamente che verrai truffato.

Tuttavia ricordati che in caso di problematiche relative al prodotto o alla spedizione, sarà molto complicato entrare in contatto con il negoziante, se non addirittura impossibile.

Vendita di gioielli rigenerati, di cosa si tratta?

Durante l’esplorazione dei vari siti web, sicuramente ti capiterà di imbatterti anche nei negozi che effettuano la vendita di gioielli rigenerati.

Contrariamente a quanto potresti pensare, non stiamo parlando di preziosi danneggiati o di bassa qualità, bensì semplicemente di pezzi che in precedenza sono appartenuti ad un’altra persona.

I negozi di gioielli rigenerati prima di mettere in vendita analizzano scrupolosamente il prodotto, escludendo immediatamente quelli danneggiati o realizzati con metalli scadenti.

Tu avrai invece la possibilità di acquistare anelli, collane e braccialetti in oro e argento spendendo molto meno rispetto a quanto avresti pagato per un modello nuovo di zecca.

Ricordati che questa potrebbe essere l’occasione perfetta anche per vendere dei gioielli che già possiedi ma non utilizzi più beneficiando di un ritorno economico.

Potrai farli valutare gratuitamente scegliendo senza alcun impegno se la cifra proposta soddisfa o meno le tue esigenze.

Seguendo questo pochi ma efficaci consigli avrai modo di trovare e acquistare il gioiello tanto desiderato in totale sicurezza, senza doverti muovere da casa.