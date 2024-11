Persona anziana cade e batte la testa: il 77 costretto a fermarsi sui binari, traffico in tilt in corso Belgio

Attorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 27 novembre, in corso Belgio a Torino, poco prima dell'incrocio con via Andorno, un bus della linea 77 si è dovuto fermare sui binari per consentire ai sanitari della Croce Verde di salire con urgenza per soccorrere una persona anziana che si era fatta male cadendo e battendo la testa: il bus aveva dovuto quasi inchiodare, visto che un'auto davanti gli aveva quasi tagliato la strada.

Traffico paralizzato nella zona

Il bus ha dovuto fare una sorta di 'fermata d'emergenza' sui binari, ma questo ha purtroppo mandato in tilt il traffico, perché i tram della linea 15 che si trovavano poco dietro sono rimasti bloccati, con la conseguenza che la circolazione in zona risulta paralizzata, in un orario già di suo molto complicato.

Infatti la linea 15 è stata limitata in corso Tortona, a seguito di quanto avvenuto in corso Belgio.