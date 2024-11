Era il terrore di edicole e supermercati: arrestato il rapinatore che colpiva armato di coltello

E' stato portato in carcere un uomo di 61 anni, italiano, arrestato lo scorso mese di agosto con l'accusa di rapina ai danni di un supermercato. L'uomo, colto in flagranza dalle forze dell'ordine, si era introdotto all'interno dell'esercizio commerciale armato di un coltellino e calzando un cappellino che - insieme a una mascherina chirurgica - ne copriva in parte il volto.

Si era fatto consegnare dal cassiere circa 200 euro dal cassiere, per poi tentare di scappare. Subito erano scattate le indagini e gli agenti di Polizia della Squadra Mobile sono stati in grado di raccogliere numerosi gravi indizi di colpevolezza a suo carico: non solo per la rapina al supermercato, ma anche per altri tre episodi, due dei quali commessi proprio nello stesso negozio. Il terzo, solo tentato, ha riguardato un'edicola.