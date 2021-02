A&T torna prima di San Valentino per far riscoprire alle aziende, dopo la "lezione" del Covid, l'amore per l'innovazione (anche se su Web)

L'automazione e l'innovazione tecnologica come "vaccino", almeno dal punto di visa manifatturiero, al Covid. Ecco perché la quindicesima edizione di A&T, la fiera dedicata alle nuove tecnologie e al 4.0, non rinuncia all'appuntamento, ma dribbla la pandemia spostandosi sul web e abbandonando, per il momento, gli spazi dell'Oval Lingotto dove ormai era ospite abituale.

Il programma (dal 10 al 12 febbraio) andrà avanti, dunque, facendo affidamento su una piattaforma che metterà in collegamento visitatori ed espositori: invece di stand, corridoi e zone auditorium, tutto viaggerà via Internet, quasi a dare corpo al messaggio di fondo della manifestazione. Non mancheranno i tour interattivi, per vedere da vicino - anche se attraverso uno schermo - le fabbriche che già adesso applicano e declinano i concetti del 4.0.

Il punto di partenza, riassunto anche dalla ricerca del Politecnico di Milano che sarà presentata in occasione dell'inaugurazione, è il dato che vede l’86% delle pmi industriali italiane avere in previsione nel 2021 investimenti almeno in un ambito del digitale, mentre solo il 14% rimarrà fermo al palo.

"La formula più corretta sarà in futuro quella dell'ibrido - spiega Luciano Malgaroli, CEO della Fiera A&T - mescolando le nuove tecnologie all'incontro umano, anche prendendo un caffè o sorseggiando un bicchiere di vino. Ma con il digitale allargheremo notevolmente la platea e la possibilità di raggiungere interlocutori". "Di certo non vogliamo lasciare nessuno da solo di fronte a un pc - prosegue -. Ci sarà modo di interagire, in maniera dinamica. E sarà possibile fruire di moltissime informazioni, in tre giorni di grande condivisione. Tre in particolari i temi speciali che saranno affrontati: automotive sostenibilie, aerospazio, eco-packaging e additive manufacturing".



Una sfida raccolta anche dagli ormai undici tavoli di lavoro, in un anno così speciale, dallo staff di esperti che opera al fianco dell'organizzazione. "La pandemia ha accelerato una serie di processi innovativi a volte impensabili - aggiunge Alberto Baban, presidente Comitato Scientifico Industriale Fiera A&T -. Le nostre fabbriche stanno subendo processi di ibridazione in cui il digitale si è mescolato alla manifattura. Ma devono essere stabilite nuove regole, tenendo presente che l'innovazione dovrà andare di pari passo con la sostenibilità tecnologica".





[Dall'alto a sinistra, in senso orario, Luciano Malgaroli, ad della Fiera A&T, l'assessore regionale Andrea Tronzano, Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino e Marco Pironti, assessore comunale]



"Un appuntamento come questo resta comunque un amplificatore di opportunità per noi aziende - spiega Alessio Cocchi, country manager di Universal Robots, multinazionale di settore che ha sede proprio a Torino -. Siamo di fronte a una sfida, ma anche a tecnologie che rappresenteranno presto la quotidianità: la componente digitale deve essere mantenuta anche in futuro per essere presenti e mantenere i contatti con clienti e partner".