Collegno ha dato l'ultimo saluto a Ottorino Cirella

"Ottorino Cirella ha accompagnato col suo impegno la costruzione della Collegno città sociale e del lavoro che oggi è una comunità giusta e coesa - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano - Un grande esempio di passione civile per l'amministrazione, lo sport, la città, apprezzato da tutti anche dagli oppositori politici, un simbolo di Collegno, cittadino benemerito, amato e rispettato per le sue scelte e per il suo impegno per gli altri”. Con queste parole il sindaco di Collegno ha voluto salutare Ottorino Cirella, Presidente dell'ANPI e cittadino benemerito, scomparso all'età di 88 anni.

Un sincero cordoglio da parte dell'intera comunità collegnese che ha dato il suo ultimo saluto a un uomo import per la città durante le esequie civili che si sono tenute questa mattina di fronte alla sede del consiglio comunale all'interno del Parco Dalla Chiesa.

Classe 1933, Cirella è stato esponente di rilievo della politica e dell'associazionismo sportivo, presidente onorario della Pro Collegno, fondatore del CML Olympic e consigliere comunale per oltre 35 anni, divenendone anche presidente nel 1999, succedendo poi nel 2014 al Senatore Luciano Manzi come presidente dell'ANPI di Collegno sez. Renzo Cattaneo.

“La comunità di Gaiba vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, amici e alla città di Collegno per la scomparsa di Ottorino Cirella - ha espresso così il suo cordoglio il sindaco di Gaiba Nicola Zanca - Nato nel 1933 e cresciuto nel comune polesano fino al 1951, anno dell'alluvione del Po, si è sempre distinto come persona disponibile ed in prima linea a servizio del bene comune. In occasione del rinnovo del gemellaggio tra i comuni di Gaiba e Collegno nel settembre 2019, Ottorino manifestava una inossidabile passione civile, senso di accoglienza e gioia di vivere”.