Crisi di Governo, Cirio: “Draghi? Persona di grandissimo valore, ma ora servono certezze sui vaccini”

“Mario Draghi? E’ una persona di grandissimo valore”, parola di Alberto Cirio. E’ un endorsement che arriva per esperienza diretta quello che il presidente della Regione Piemonte rivolge alla figura indicata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Governo.

“Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo durante la mia permanenza come parlamentare europeo a Bruxelles” ha ricordato Cirio. Nonostante le parole al miele, frutto di una conoscenza personale, il Governatore ha però rivolto un messaggio all’esecutivo che nelle prossime settimane diventerà anche l’interlocutore della Regione per quanto riguarda gli aspetti sanitari ed economici: “Abbiamo bisogno di avere interlocuzioni certe per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, che è fondamentale”.

Cirio ha poi delineato una possibilità: quella che sia il Piemonte stesso, in autonomia, a procedere con l’approvvigionamento dei vaccini: “Non escludo anche la possibilità di un approvvigionamento diretto da parte della Regione, con un’autorizzazione che se arrivasse ci vedrebbe già operativi: il Piemonte ha risorse enormi nel campo della ricerca e della scienza, abbiamo rapporti internazionali con industrie farmaceutiche e biomediche di tutto il mondo che ci permetterebbero di avere un approvvigionamento che la Regione può fare direttamente”.

Un riferimento al vaccino russo Sputnik, una possibilità in più secondo il presidente della Regione Piemonte, ma "tutto ciò oggi non è possibile - ha ricordato Cirio - a causa delle normative attuali, ma noi teniamo aperti questi canali. Il vaccino è l’unica grande via per uscire dalla crisi sanitaria”.