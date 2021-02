Coldiretti in difesa della carne piemontese: "Servono sostegno e ristori concreti alle imprese"

“I fondi del Recovery Plan e del biennio 2021-2022 del Psr devono essere anche orientati al sostegno della carne piemontese. Questo obiettivo è strategico per dare economia e futuro ad oltre 5 mila famiglie di allevatori che ora stanno perdendo fino a 600 euro a capo e che tengono alta la tradizione di una razza conosciuta in tutto il mondo come la Piemontese. Per questo chiediamo anche alla Regione un impegno concreto affinché sostenga questa linea e preveda fondi diretti alle imprese, come è già accaduto in passato con altre emergenze”. E’ quanto hanno evidenziato Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale nell’incontro con il governatore Alberto Cirio.