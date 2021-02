Fiaccolata per i martiri delle Foibe: "Tenere vivo il ricordo di chi ha dato tutto per l'Italia"

Questa sera si è svolta una manifestazione in ricordo dei martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata in piazzale Duca D'Aosta . L'evento, organizzato dal comitato 10 Febbraio, ha visto la partecipazione di un centinaio di persone.

"Abbiamo scelto di essere in piazza questa sera per commemorare i nostri connazionali vittime dell'eccidio delle Foibe. Abbiamo creato un presidio silenzioso e composto con fiaccole e bandiere tricolore per unirci nel ricordo di questa pagina tragica della nostra storia" commenta Enrico Forzese di Fratelli d'Italia.