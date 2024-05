Iveco entra nel 2024 con il piede giusto: il primo trimestre porta numeri positivi. Sale l'utile netto

Bus Iveco in servizio a Torino per Gtt

Un primo trimestre iniziato col piede giusto, ma un 2024 da affrontare con prudenza, visti gli scenari internazionali. Ecco come Iveco Group ha approcciato all'anno appena iniziato, con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro (in linea con il primo trimestre 2023). ricavi pari a 233 milioni di euro (in crescita di 59 milioni di euro) e utile netto pari a 153 milioni di euro (in crescita di 77 milioni).

Negativo il flusso di cassa delle attività Industriali per 436 milioni di euro (nma in miglioramento di 110 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023).

"Pronti per la fase successiva"

"Iveco Group è pronta per la fase successiva, avendo avviato il primo trimestre del nuovo ciclo 2024-28 con solidi risultati. Tutte le nostre business unit industriali - Truck, Bus, Defence e Powertrain - hanno ottenuto miglioramenti nei margini, con un conseguente margine ebit adjusted delle attività industriali del 6,1%, pari a un aumento di 170 punti base rispetto al primo trimestre dello scorso anno", commenta l'amministratore delegato Gerrit Marx. "L'intero team di Iveco Group e le sue distinte business unit, guidate da persone competenti, appassionate e uniche, sono ansiosi di accelerare ulteriormente i loro percorsi, presentati durante il nostro recente Capital Markets Day".



Previsioni prudenti per il 2024

Prudenti, però, le previsioni per il resto dell'anno: "sulla base di assunzioni prudenziali in merito all'evoluzione dello scenario macroeconomico, con il tasso di interesse base invariato rispetto ai livelli del 2023, e considerando un'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati" Queste le stime. ebit adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro, ricavi netti delle attività industriali in calo di circa il 4% rispetto al 2023". I ricavi oscilleranno tra 790 e 840 milioni di euro, mentre il flusso di cassa delle attività industriali dovrebbe muoversi tra 350 e 400 milioni di euro. Gli investimenti delle attività industriali saranno pari a circa 1 miliardo di euro.