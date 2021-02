Crea un'app per la tua attività in pochi clic!

Vuoi aumentare la visibilità del tuo marchio? Vuoi rendere l'esperienza del tuo cliente fluida e continua? Un'app mobile dedicata è tutto ciò di cui hai bisogno per la tua azienda. Un'app ben progettata è uno strumento potente per portare la tua attività a livelli completamente nuovi.

Creare un cellulare esperto non è affatto facile. Tuttavia, le piattaforme senza codice possono aiutarti a creare un'app mobile ricca di funzionalità per la tua azienda. Devi solo seguire alcuni semplici passaggi per creare la tua app con l'aiuto di piattaforme senza codice!

Come creare un'app in pochi semplici passaggi?

Le piattaforme senza codice forniscono l'interfaccia utente grafica per progettare la tua app in pochi clic. La parte migliore di queste piattaforme è che non è necessario utilizzare una singola riga di codice per creare un'app per la tua azienda.

Devi solo seguire alcuni semplici passaggi quando crei un'app con una piattaforma senza codice.

Scrivi la tua idea per l'app. Prima di creare un'app, è necessario definirne il funzionamento e le caratteristiche.

Selezionare la principale piattaforma senza codice disponibile online. Puoi creare app per Android e per iPhone senza nemmeno codificare una singola riga.

Inserisci il nome appropriato della tua app che definisce veramente il tuo marchio.

Scegli la categoria della tua app mobile più adatta alla tua attività.

Seleziona la combinazione di colori per la tua app mobile. Assicurati che sia sincronizzato con il tema del tuo marchio.

Aggiungi le funzionalità desiderate trascinando e rilasciando dall'ampio elenco fornito dalla piattaforma senza codice.

Testa la tua app prima di pubblicarla su uno qualsiasi degli App Store.

Pubblica la tua app su Google Play e iTunes.

Dopo aver pubblicato la tua app, assicurati di ricevere feedback dai tuoi clienti. Continua ad aggiornare la tua app in base alle loro esperienze, feedback e aspettative.

Quale piattaforma senza codice scegliere?

Poiché l'industria senza codice è in forte espansione, ci sono diverse piattaforme senza codice disponibili online. Scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze è davvero un compito difficile. Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare AppMakr di Appy Pie. Il software è una delle principali piattaforme di creazione di app senza codice che ti consente di creare la tua app in pochi semplici passaggi. AppMakr è il miglior software sia per i principianti che per gli sviluppatori di app professionali e consente loro di creare app mobili altamente avanzate in pochissimo tempo. Hai solo bisogno di trovare un'idea di app unica e AppMakr è lì per aiutarti a creare un'app a tutti gli effetti.

Prova AppMakr e progetta la tua app esclusiva oggi!