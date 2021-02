Per San Valentino regala coccole, rafting e gourmet. Scopri cosa comprende e come acquistare il Buono Regalo

Regala una fantastica esperienza in Valle Stura di Demonte allo Stura River Village: il Buono Regalo "San Valentino"

Due giorni per DUE persone che comprende:

Soggiorno

Cena romantica

Rafting

Sauna

Prezzo esclusivo € 239,00

Il Buono Regalo "San Valentino" comprende una notte in un romantico Chalet Matrimoniale in legno immerso nel verde con prima colazione e cena romantica, una discesa in Rafting e per non farvi mancare nulla, le coccole nella sauna esclusiva e riservata!

Per acquistare il Buono Regalo "San Valentino" (validi fino al 15 settembre 2021), puoi scrivere una mail, telefonare oppure inviarci un messaggio su WhatsApp!

Il Buono Regalo è da utilizzare presso Stura River Village, valido dal 15 maggio al 15 settembre 2021 (salvo verifica disponibilità), prenotazione obbligatoria con riferimento al Buono Regalo "San Valentino".

Stura River Village - Reg. Stiera, 6 – 12010 Gaiola (CN)

Tel: +39 0171290700 - Cell: +39 3381011194 info@sturarivervillage.it - www.sturarivervillage.it