Pass60, Magliano: "La giunta ne ha esteso la validità, ma ha dimenticato di avvertire i torinesi"

"Il diritto c'è, ma non si vede. Né si conosce. Dunque, di fatto, non esiste". Lo scrive Silvio Magliano (Moderati) a proposito del pass60.

"Ringrazio la Giunta per aver approvato la proroga del periodo di fruizione della tessera - spiega Magliano - peccato che la notizia non compaia sull'apposita pagina del sito della Città. Mi auguro che si ponga rimedio quanto prima. La tessera Pass60 garantisce ai torinesi, nell'anno del loro 60esimo compleanno, la possibilità di visitare mostre e musei, di assistere a concerti e di partecipare ad attività sportive. Con l'interpellanza appena discussa chiedevo appunto di estendere il periodo di fruizione della card al nuovo anno dopo mesi di chiusura di musei e mostre, non solo per dare un segnale positivo alla cittadinanza, ma anche per restituire a tanti torinesi la possibilità di non perdere utili opportunità culturali".